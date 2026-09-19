Editoryal: Laing trahedya sa eskuwelahan

Ang insedente sa pagpamusil sa Banga National High School, South Cotabato usa ka trahedya nga dili angay mahimong unod lang sa balita ug makalimtan human sa paglubong sa mga biktima.
Unom ka estudyante ang gikumpirmang namatay, lakip na ang menor de edad nga gunman kinsa nagpusil sa kaugalingon ug adunay namatay ug 17 ang nasamdan.
Matod sa Mayor sa Banga nga si Albert Palencia, ang armas nga gigamit sa menor de edad gipanag-iya sa iyang amahan, nga usa ka magtutudlo sa General Santos City.
Giingong giguba sa gunman ang vault diin gihipos ang armas ug gidala ngadto sa eskuwelahan.
Dili igo ang pagbaton og armas; ang mas importante mao ang responsableng pagkontrol niini, ilabi na kon adunay mga bata sa panimalay.
Kinahanglang masiguro nga ang mga armas ug bala luwas nga nakandado ug dili maabot sa mga tawo nga walay pagtugot sa paggamit niini.
Apan dili usab nato angay tan-awon ang maong trahedya isip problema sa armas lamang.
Matod sa mayor, nakita na daan sa pamilya ang pag-usab sa pamatasan sa menor de edad ug giingong plano nila nga ipa-check siya sa psychiatrist.
Ang mga eskuwelahan kinahanglang adunay lig-on nga mekanismo sa pag-report ug matubag dayon ang mga panghitabo nga makapabalaka.
Kinahanglan usab nga adunay access ang mga estudyante sa guidance counselors ug mga propesyonal nga makatubag sa ilang emosyonal ug psychological nga panginahanglan.
Makapabalaka usab ang report nga ang menor de edad giingong nalambigit sa usa ka online community nga naghisgot bahin sa mga pagpamusil sa eskuwelahan.
Kini kinahanglang susihon sa mga awtoridad pinaagi sa husto ug lawom nga imbestigasyon, dili pinaagi sa mga pangagpas.
Ang online activity sa menor de edad angay susihon aron masabtan ang posibleng mga impluwensiya sa iyang mga lihok.
Angayan na nga i-ban ang mga online games, o content nga makadaot sa panghunahuna sa kabataan. Tungod kay nahimo nang alarming ang mga panghitabo nga naglambigit sa mga tinun-an sa pagkagumon sa online activities.
Ang trahedya sa Banga usa ka mapait nga pahinumdom nga ang pagpanalipod sa mga bata nagsugod sa panimalay, nagpadayon sa eskuwelahan, ug nanginahanglan sa responsible’ng aksyon sa tibuok komunidad.
Dili na nato mabalik ang mga kinabuhi nga nawala.
Apan mahimo nato nga himoong leksyon ang maong trahedya aron di na kini mausab ang ingon niini nga kahadlok sa mga tunghaan.