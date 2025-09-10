Editoryal: Land Cruiser ni Gov. Pam hinuwaman

Sa kalibutan sa politika, ang mga akusasyon ug tsismis dali rang mokaylap, ilabi na kon naglambigit kini og mga taas nga opisyal ug kontrobersyal nga mga indibidwal.
Mao kini ang kaso sa gobernador sa Sugbo nga si Pamela Baricuatro kinsa bag-o lang nalambigit sa usa ka isyu kabahin sa iyang gigamit nga bulletproof Land Cruiser.
Ang mga akusasyon nag-ingon nga ang sakyanan gihatag kuno sa kontrobersyal nga kontraktor nga si Allan Quirante sa QM Builders.
Apan sa usa ka press conference niadtong Miyerkules, Septiyembre 10, 2025, gihimakak ni Baricuatro ang maong akusasyon ug iyang gipasabot ang tinuod nga estorya.
Gipakita ni Gobernador Baricuatro ang official receipt sa sakyanan.
Klaro nga nakalista sa resibo ang pangalan sa usa ka abogado ug pribadong indibidwal gikan sa Sogod, Southern Leyte, isip tag-iya sa Land Cruiser.
Wala gyud masubay ang pangalan ni Quirante o sa QM Builders sa bisan unsang dokumento nga gipakita.
Sa ato pa, ang ebidensya mismong gikan sa opisyal nagsuporta sa iyang pag-angkon nga ang sakyanan dili iya.
“It’s about the Land Cruiser that I’ve been using since nag campaign. Gipauslan na sa akong family friend nga lawyer so mao na nagdala ko diri sa license para makakita mo nga dili si Quirante ang nipaulos nako,” matod ni Baricuatro.
Hinuon, giangkon sa gobernadora nga nakaila siya sa usa ka “Candy” Quirante, nga daan nga higala.
Apan iyang giklaro nga ang iyang koneksyon sa pamilyang Quirante kutob lang didto. Wala silay personal nga transaksyon o kasabutan.
Bisan pa man og dili malikayan nga adunay mga koneksyon sa politika, importante nga masubay ang kamatuoran sa matag akusasyon.
Gipatin-aw sab ni Baricuatro ang rason nganong nanghuwam siya og bulletproof nga sakyanan.
Sumala niya, gipahulam kini sa iyang higala alang sa iyang kaluwasan tungod sa mga hulga sa kinabuhi nga iyang nadawat atol sa eleksiyon.
“Daan na intawon na akong gigamit kay they are so protective of me going around without using a bulletproof unya niingon sila nga basin kuno'g nay mga lunatic diha nga mga kontra nga pwede kong ipapatay kay there was a death threat,” pasabot ni Baricuatro.