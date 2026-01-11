Editoryal: Landslide nakaagni og daghang pangutana

Misaka na ngadto sa unom ka trabahante ang nakalas sa landslide sa Binaliw landfill nga nahitabo niadtong Huwebes sa gabii, Enero 8, 2026.
Matud ni Cebu City Councilor Dave Tumulak, ang chairman sa disaster council sa siyudad, nga laing duha ka lawas ang nakit-an niadtong Sabado, Enero 10.
Tungod sa maong pagkakaplag, misaka na ngadto sa unom ang gidaghanon sa mga namatay.
Gilauman nga madungagan pa ang gidaghanon sa nangamatay tungod kay aduna pay 30 ka mga trabahante nga wa pa naugkat gikan sa pasilidad nga nahugno tungod sa pagdahili sa pile sa basura nga gibanabanang adunay gihabgon nga sama sa 20 ka andana nga building.
Samtang nagpadayon ang ikaupat nga adlaw sa search and rescue operations kagahapon, Enero 11, ang kaguol sa mga pamilya nila ni Jane ug Armi—ang pinakaulahing narekober—nahimong simbolo sa usa ka trahedya nga unta malikayan.
Dili ikalimod nga delikado ang kinabuhi sa mga trabahante sa landfill, apan ang nahitabo sa Binaliw nakaagni og daghang mga pangutana:
• Nganong niabot sa punto nga nahugno ang istruktura? Aduna ba’y igong proteksyon ug warning systems alang sa mga empleyado sa Prime Integrated Waste Solutions ug sa mga subcontractors niini?
• Kini ba nga pagdahili resulta sa natural nga kalamidad, o bunga sa sobra nga pagpasagad ug dili saktong pagdumala sa gidaghanon sa basura nga gidawat sa maong pasilidad?
• Bisan pa sa paningkamot sa PNP ug mga responders ubos sa peligrosong kondisyon, ang 30 ka kinabuhi nga missing hangtod karon usa ka lumba sa oras. Kada segundo nga molabay, nagkagamay ang paglaum.
Ang pagtul-id sa mga datos—sama sa kaso ni Wilmer Maquilan nga buhi pa diay—nagpakita sa kalibog sa unang mga takna sa trahedya. Apan luyo sa mga numero, adunay mga pamilya nga nagpaabot.
Ang 12 ka naangol nga anaa karon sa mga tambalanan nagdala og mga samad nga dili lang sa panit, kondili sa ilang tibuok pagkatawo tungod sa nasaksihang kalisang.
Kinahanglang adunay lawom nga imbestigasyon.
Dili mahimong igo na lang ang "proper disposition" sa mga patay’ng lawas.
Kinahanglang motubag ang kagamhanan ug ang mga tigdumala sa landfill: Kinsa ang sad-an? Aduna ba’y negligence nga nahitabo?
Dili nato tugotan nga ang kamatuoran malubong lang uban sa mga basura.
Hustisya alang sa mga biktima, ug dili na unta kini masubli pa.