Editoryal: Latigo sa kamatayon

Ang trahedya sa kadagatan sa Dakbayan sa Naga niadtong gabii sa Marso 12, 2026, usa ka mapait nga pahinumdom sa mga kargador ug mamumuo sa dagat: ang kamatayon usahay usa lang ka “labtik” sa pisi ang makaingon.
Ang pagkamatay ni Junry Baricog, usa ka 43-anyos nga kargador, dili lang usa ka ordinaryo nga aksidente sa trabaho.
Samtang ang mga mata sa Philippine Coast Guard (PCG) nakatutok sa pagluwas sa 19 ka tripolante sa nitikyaob nga MV Theresa 1, usa ka kinabuhi ang kalit nga nahanaw sa pikas barko—ang MV Jehan-8.
Samtang luwas ang tanang 19 ka tripolante sa MV Theresa 1, lakip ang oiler nga na-trap sa engine room, ang nakabsan hinuon sa kinabuhi mao ang usa ka “observer.”
Si Baricog kinsa igo lang nagtan-aw sa nitikyaob nga barko, naigo sa iyang nawong sa naputol nga pisi og nalabay.
Ang pisi nga naputol tungod sa grabeng presyur sa pagtikyaob sa MV Theresa 1 nahimong usa ka latigo sa kamatayon nga niigo sa biktima.
Matod pa, ang MV Theresa 1 nagkarga og 100 ka tonelada nga semento dihang mitikyaob kini.
Niini nga hitabo, nitumaw ang dinalian nga mga pangutana: Nasunod ba ang hustong balanse sa karga? Duna ba’y pagpabaya sa standard operating procedures (SOP) ang nagdumala sa loading operations?
Si Baricog ug ang iyang mga kauban nagpakita og simpatiya ug pagpakabana pinaagi sa pagsyagit og pahimangno ngadto sa pikas barko sa dihang nitidlom na kini ilawom sa dagat.
Tawhanon ang mabalaka sa isig-katawo. Apan dinhi nato makita nga sa pantalan, bisan ang pagkahimong saksi duna’y dakong risgo kon ang palibot dili maseguro nga luwas.
Kini nga trahedya kinahanglan nga magsilbing wake-up call sa tanang shipping companies ug mga tigdumala sa pantalan.
Ang pisi, bisan unsa pa na kabaga, duna’y limitasyon.
Ang kinabuhi sa usa ka trabahante nga nanginabuhi lang alang sa iyang pamilya dili angay’ng mabaylo sa usa ka depektosong operasyon.
Hustisya ug dinalian nga hinabang ang gisinggit sa pamilyang Baricog.
Ang semento mahimong mapulihan ug ang barko mahimong ayuhon, apan ang kinabuhi nga nakalas dili na gayud mabalik sa bisan unsa pa nga matang sa imbestigasyon.