Editoryal : Learning gap sa daycare?

Giawhag ang Cebu City Council sa pagsagop sa legislative measures sa pagsulbad sa learning gap crisis pinaagi sa pagbubo og suporta sa daycare centers.

Niadtong Miyerkules, Oktubre 12, 2024, ang resolusyon ni Cebu City Councilor Rey Gealon giduso nga nihangyo sa Office of the Mayor nga gahinan og budget ang pagsuporta sa supplemental materials pinaagi sa pagsuporta sa ARAL o Academic Recovery and Accessible Learning law nga motubag sa learning gap sa daycare center.

Unsay gipasabot ni Gealon sa learning gap sa daycare?

Dili ba ang learning gap nagpasabot nga kal-ang sa pagkat-on nga nagtumaw tali sa nakat-unan sa usa ka estudyante base sa gilatid nga mga target?

Apan yano lang ang importanteng tumong sa daycare - ang pagpalambo sa pagsalig sa kaugalingon sa bata pinaagi sa pakiglambigit sa uban busa halos duwa ang ilang mga kalihukan sa daycare.

Dili pa kini kabahin sa pormal nga ang-ang sa edukasyon nga nasulod subay sa K-12 o program nga nagsugod sa kindergarten ngadto na sa taas nga ang-ang sa edukasyon.

Ang pormal nga ang-ang sa edukasyon dunay klaro nga programa nga sundon hinungdan nga klaro o tino nga masukod usab ang learning gap, diin daghan ang posible nga hinungdan.

Naglakip sa kalidad sa mga mater­yal, lugar sa pagtuon, ug kahanas usa sa magtutudlo, apan ang labing makaapekto sa learning gap mao ang mga balda sa pagtuon sama niadtong pandemiya sa Covid-19.

Tungod sa pagdili sa face-to-face, nauso ang modular learning. Mao kini ang dakong hagit sa mga tinun-an nga hatagan lang og module sa pagtuon bisan wala na ang pandemiya.

Apan medyo lawom lang ang pulong nga gigamit ni Gealon nga learning gap sa daycare human wala kini dakong gipaabot sa pagkat-on gawas sa sosyal nga kalambigitan sa bata.

Sa pikas bahin, subay sa awhag ni Gealon, ang paghatag og pundo sa daycare centers maayo nga lakang sa pagpalambo sa pasilidad sama sa iyang pag-awhag sa Management Information and Computer Services (MICS) nga mohimo og inventory sa wifi connection sa daycare centers sa dakbayan.

Hinuon, ang pagsuporta sa edukasyon sa kinatibuk-an dalaygon.