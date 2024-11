Editoryal: Legal unta nga basehan

Gubota sa Cebu City Hall niadtong Biyernes human si manlalaban Collin Rosell nisulod aron pag-asumir isip city administrator human natapos na ang unom ka buwan nga suspension kaniya sa Ombudsman.

Apan di ba ang iyang trabaho coterminous man sa kang dismissed Mayor Michael Rama?

Busa di na sab siya administrator? Gani, ang Department of the Interior and Local Government (DILG) nipapanumpa na man kang Atty. Raymond Alvin Garcia isip mayor kay ubos sa balaod, gikinahanglan na siyang moasumir isip permanenting mayor. Giila sa DILG isip mayor si Garcia pinasikad sa balaod.

Kon dunay mando ang hukmanan nga si Rama mayor pa, mahimo unta ni Rosell ang pag-asumir nga di makwestyon.

Apan kwestyonable man o di, way maayong nakab-ot ang gibuhat ni Rosell.

Nagpintal na hinuon kini og panan-aw nga pagkaagap sa gahom. Di kini maayo nga tan-awon sa habig ni Rama. Wa nakakuha og simpatiya sa kampo ni Rama ang hitabo. Hinunoa, nakaani kini og saway.

Nagpintal kini og kahangol na hinuon sa gahom kay di sakto ang tayming kay wa pa may legal nga opinion gikan sa hukmanan nga nagpanalipod kanila.

Nasusama na hinuon og way pagtahod sa balaod ang gihimo ni Rosell.

Maayo kon ilang gihuwat ang paborableng hukom sa korte. Hangtod nga wa pa, likayan unta nila ang paghimo og mga lakang nga makapainit og maayo sa sitwasyon kay way legal nga basehanan sa ilang gibuhat. Sama sila og namugos.

Mas makaayo unta gani sa kampo sa dismissed mayor nga magpakahilom, gihuwat ang paborableng hukom sa hukmanan, inay maglangas.

Mas maayo pang nagtutok sa kampanya ug nagpalig-on sa pulitikanhong organisasyon.

Di manawag o mohingan kang Garcia og mananapaw tungod kay nanumpa ang mayor ug bise mayor tungod sa mando sa DILG.

Unta, nangutana sab si Rosell sa DILG kon siya duna pa bay legal nga gahom isip city administrator bisan kon ang nitudlo kaniya gitaktak sa katungdanan.

Duna na gani gitudlo nga administrator si Garcia.

Ang pagpusas sa mga polis kang Rosell wa makaani og simpatiya kaniya.

Wa siya pusasi kay naglaban siya sa usa ka kawsa alang sa kaayuhan sa katawhan. Niadto siya aron pag-angkon og balik sa gahom nga kaduhaduhaan pa ang legal nga basehanan. Unta, giseguro niyang duna siyay legal nga papel.

Ang pag-adto iya ra sab nga gibase sa iyang kaugalingon nga interpretasyon.

Napusasan na hinuon siya ug ang nakapait, di maayo ang pagtan-aw sa publiko sa iyang aksyon.