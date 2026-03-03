Editoryal: Leksiyon sa mga nag-motor

Makaluluoy nga tan-awon ang mga motorista nga naisyuhan og Temporary Operator’s Permit (TOP) kay nigamit og modified muffler o ang nailhan natong “bora-bora.”
Kini tungod sa taas nga proseso nga ilang sagubangon aron lang mabawi ang ilang motor.
Apan sa pikas bahin, dili usab malikayan nga makaingon ang publiko og “mirisi”.
Nganong ilisan man gyud ang hilom nga tambutso sa saba nga klase?
Gawas nga makadisturbo kini sa mga nagpuyo sa kabalayan nga maagian, usa kini ka tataw nga pagpabadlong sa karsada.
Adunay uban nga hilas kaayong magpadagan—mura’g nanag-iya sa dalan kon molubag sa throttle.
Ang uban gani, bisan klaro nga trapik ug dili na mahimong molihok ang mga sakyanan, magsige gihapon og sige’g serbato nga mora’g nag-apura.
Nakasaksi na ko og mga drayber nga napuno na sa kalagot. Ang uban tubagon na lang og “lupad” ang nagsunod, samtang ang uban—sa grabeng kapungot—niresulta na sa pisikal nga panagbangi.
Sama sa usa ka insidente diin nanaog ang drayber sa iyang sakyanan ug gihapak ang ulo sa usa ka batan-ong rider tungod sa kasaba sa iyang motor kansang throttle gisigehan niya og lubag.
Timailhan kini nga ang “bora-bora” dili lang simpleng traffic violation; kini usa ka agresyon batok sa kalinaw sa publiko.
Sa Dakbayan sa Mandaue, ang Traffic Enforcement Agency of Mandaue (Team), ubos sa pagpangulo ni Hyll Retuya, nipahamtang na og estriktong kamanduan.
Una pa makuha og balik ang motor, kinahanglan pang itaod og balik ang stock pipe o standard nga tambutso niini.
Ipaubos sab kini sa inspeksyon sa Motor Vehicle Inspection Center (MVIC) aron masuta kon nisunod ba sa standard ang gibalik nga tambutso.
Ang mga inspection report isumite sa Land Transportation Office nga maoy mo-awtorisar sa ilang multa.
Ang multa sa LTO alang sa dili awtorisado nga tambutso mokabat sa P5,000.
Dugang pa niini, adunay dugang nga bayranan ubos sa ordinansa sa Siyudad sa Mandaue alang sa mga na-impound nga motor, lakip na ang bayad sa pag-tow ug ang inadlaw nga storage fee.
Ug ang nakapait kay ang ilang gipalit nga bora-bora, dili na ibalik kanila kondili itugyan na sa LTO aron gub-on.
Sumala sa Team, 28 na ka motor ang ilang na-impound sulod lang sa usa ka oras nga gihimong operasyon, agi og tubag sa mulo sa mga residente nga dili na makatarog og katulog tungod sa kasaba, ilabi na kon lawom na ang gabii.
Kining tanan nagsilbing leksiyon kanatong mga motorista.
Dili tiaw ang sakripisyo ug ang kantidad nga mawagtang sa bulsa sa usa ka motorista tungod lang sa tinguha nga "magpapogi" o magpasikat sa dalan. Hunahunaa ra, ang multa nga P5,000 dako na kaayong kantidad nga magamit unta pang-adlaw-adlaw nga konsumo, panggasolina, o pangsuporta sa pamilya. Dugangan pa kini sa kahago sa pagpangita og stock nga tambutso, ang pagbiyahe sa MVIC, ug ang walay katapusan nga paglinya sa LTO ug sa Team office aron lang ma-clear ang mga dokumento.
Ang karsada para sa tanan, dili lang para sa mga gustong magpasikat. Simple ra ang solusyon: Ibalik ang kalinaw sa dalan, ibalik ang orihinal nga tambutso.
Hinaot nga ang mga awtoridad dili moundang sa pagpanakop niining mga saba nga tambutso hangtod nga dili pa sila mahurot.