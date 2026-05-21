Editoryal: Leksyon human sa trahedya

Usa ka dako nga kaguol ang mihatag og kangitngit sa Purok Yoso, Barangay Tuyan, Dakbayan sa Naga, human mapalgi ang patay nga lawas sa duha ka 7-anyos nga mag-amigo sulod sa usa ka giabandonang awto niadtong Miyerkules, Mayo 20, 2026.
Sila si Jheff ug Reymart—mga bata nga puno pa unta sa pangandoy ug kadasig—nakalas sa usa ka trahedya nga mibungkag sa kasingkasing sa ilang mga pamilya.
Gituohan nga nagduwa-duwa ang duha: ang usa nagpakaaron-ingnong drayber, samtang ang usa maoy pasahero sa luyo, dihang na-trap sila sulod sa kolor gray nga Kia Picanto. Sirado, tinted, ug giabandona—ang mga bata gituohan nga nahutdan sa ilang gininhawa sulod sa sakyanan hangtod nga sila na-suffocate.
Sakit hunahunaon nga samtang ang duha ka bata lagmit nangayo og tabang ug naniyagit sulod sa selyadong awto, walay nakadungog kanila bisan pa nga duna untay mga balay sa duol.
Ang kakuwang sa hangin niresulta sa ilang pagkamatay, ug nilabay ang mga adlaw nga ang ilang mga lawas nagsugod na sa pagkadugta una pa sila napalgan tungod sa mialisngaw nga baho nga gatuo ang mga silingan nga patay nga mananap.
Bisan pa man nga ang mga inahan sa biktima nga silang Jhesa Abellar ug Bernadette Conag kombinsido nga walay foul play ug lunsay nga disgrasya ang nahitabo, uyon gihapon sila nga ugkaton sa lubnganan ang patayng lawas sa ilang mga anak aron ipa-autopsy.
Ang autopsy dili lamang alang sa pagkuha sa kamatuoran kon duna ba silay samad o gidagmalan ba sila sa wala pa nitaliwan, kondili aron mahatagan og hingpit nga kalinaw ang alimpatakan sa pamilya ug sa publiko.
Kini nga trahedya nagbilin og duha ka bug-at nga leksyon alang kanatong tanan: una, ang responsibilidad sa mga tag-iya sa giabandonang sakyanan nga dili pasagdan nga abli o mahimong dulaanan sa mga bata ang mga guba nga awto sa kadalanan o bakanteng lote tungod kay delikado kini nga lit-ag; ug ikaduha, ang hugot nga pagpakabana ug pagbantay sa mga ginikanan ug komunidad tungod kay ang mga bata dali ra kaayong makasulod sa mga peligroso nga dapit kon mawala sa panan-aw sa mga hamtong bisan sa usa ka pamilok.
Ang kamatayon ni Jheff ug Reymart usa ka masakit nga pahinumdom. Hinaot nga ang ilang gidangatan magsilbing leksyon sa matag ginikanan, tag-iya og sakyanan, ug opisyal sa barangay: nga ang luwas nga komunidad magsugod sa pagpakabana.