Editoryal: Lepto palayo!

Ang pagsaka sa kaso sa leptospirosis sa Sugbo dili lang usa ka statistics nga maghatag og kabalaka ilabi na nga magpakita sa gidaghanon. Apan magsilbing pahimangno nga ang kahimtang sa panglawas publiko anaa sa kritikal nga kahimtang.
Sulod lang sa 20 ka adlaw, gikan Nobiyembre 1 hangtod 20, nitala ang probinsiya og 106 ka kaso ug pito ka nangamatay—mas daghan pa itandi sa tibuok tuig sa 2024.
Ang datos nagpakita og tin-aw nga hulga diin ang Danao City, Balamban, ug Asturias mao ang sentro sa daghang kaso, samtang ang mga nangamatay gikan sa lainlaing mga dapit.
Sa mas lapad nga pagtan-aw, nagpasad ang impeksiyon sa daghang lungsod—timaan nga dili lang kini lokal nga problema, apan usa ka provincial-level health crisis nga nagkinahanglan og dinaliang aksiyon.
Nasayod na ta sa hinungdan niini: ang baha nga gidala ni Bagyong Tino. Ang pag-ubog sa tubig-baha, bisan usa ka gutlo, makahatag na og kahigayunan sa bacteria nga Leptospira nga mosulod sa lawas.
Sa tinuod, nagsugod na ang probinsiya sa prophylaxis distribution ug nagtigom sa suporta sa NGOs ug LGUs.
Dili nato paabuton nga mograbe ang hilanat o kasakit.
Ikaduha, kinahanglan ang mas lig-on nga barangay-level surveillance aron masayran dayon ang mga hotspot ug mapadagan dayon ang prophylaxis.
Ikatulo, kinahanglan nga i-institutionalize ang pre-positioning of medicines sa tanang lungsod ilabi na human og bagyo o baha.
Ang labing importante, kinahanglan nato ang klaro ug paspas nga mando gikan sa mga local leaders. Ang pagdeklara og outbreak dili angay kahadlukan; kini usa ka teknikal nga lakang aron mapadali ang pundo, personnel, ug inter-agency support. Ang paglangan niini mahimong mobayad og mas daghang kinabuhi.
Ang leptospirosis dili bag-o, apan ang atong pagtubag niini kinahanglan bag-o—mas lig-on, mas organisado, ug mas paspas. Ang kinabuhi sa Sugboanon nagdepende niini.