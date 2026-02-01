Editoryal: Libreng Sakay sa Mandaue makasulbad sa trapik

Ang paglusad sa programang "Libreng Sakay" sa Dakbayan sa Mandaue karong buwan sa Pebrero labaw pa sa usa ka himaya alang sa bulsa sa mga estudyante, kini usa ka mahinungdanong pagtuon sa malungtarong paglambo sa dakbayan.
Ang mas lawom nga bili niini anaa sa potensyal nga kausaban sa dagan sa trapiko sa usa sa labing grabe og kasikas nga dakbayan sa Metro Cebu.
Ning maong programa, nga gitagana alang lang sa mga estudyante ug hasta sa mga guardian niini, gilaumang matubag sa siyudad ang krisis sa "peak hours." Kon magmalampuson, kini nga inisyatiba mahimong sumbanan alang sa mas limpyo ug mas organisadong Mandaue.
Sa unang tan-aw, ang duha ka mini-bus daw gamay ra kaayo alang sa usa ka dakbayan nga gibanabanang moabot sa kapin sa 400,000 ang populasyon sa 2026, apan dako na kaayo kini og matampo aron moluag ang kahuot sa dagan sa trapiko sa dakbayan.
Ang duha ka mga mini-bus, nga gi-donate sa Mandaue Chamber of Commerce and Industry (MCCI), adunay loading ug unloading zones, nagpasabot nga dili kini mohunong bisan asa sama sa naandan sa mga jeepney o traysikol.
Pinaagi sa paggahin og unom ka loading ug unloading zones, gibansay sa Mandaue ang mga lungsoranon sa pagbiya sa naandang "hunong bisan asa" nga mga sakyanan, nga dili ikalimod maoy usa sa mga hinungdan nga mohuot ang dagan sa trapiko.
Ang mga driver sa duha ka mga mini-bus dili sab matintal nga magpataka og hunong aron makapasakay og pasahero aron modako ang ilang kita gumikan kay ang gobiyerno na man ang mobayad kanila. Ang gobiyerno na sab ang moabaga sa gasolina.
Kon buot hunahunaon, kining maong programa nagpakita kon unsa ka mahinungdanon ang “mass transit” sa pagpaluag sa dagan sa trapiko.
Adunay duha ka mga buwan nga gitagana ang Mandaue alang sa “trial phase” sa programa.
Kon maayo ang resulta – nga maoy gilauman – hayan seguradong mas palapdan pa kining maong programa.
Ang Mandaue naggahin og P40 million nga budget sa 2026 alang ning maong programa. Nagplano ang dakbayan nga mopalit og dugang mga bus alang niini.
Ang "Libreng Sakay" dili lang mahimong temporaryong tabang alang sa pamilya sa mga estudyante, magsilbe kining usa ka makina nga magduso sa Mandaue ngadto sa mas hapsay nga dagan sa transportasyon.