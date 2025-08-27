Editoryal: Lifestyle checks angay suportahan

Ang desisyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ipailalom sa lifestyle check ang tanang opisyal sa gobiyerno isip kabahin sa iyang kampanya batok sa mga anomalusong proyekto sa flood control, usa ka lakang nga angay suportahan ug bantayan pag-ayo.
Ang imbestigasyon magsugod sa Department of Public Works and Highways (DPWH), usa ka ahensiya nga nagdumala sa mga flood control project.
Dili malalis nga ang korapsyon sa gobiyerno usa sa labing dako nga babag sa kalambuan sa nasod.
Ang mga pundo nga alang unta sa mga importanteng proyekto sama sa flood control nga makaluwas og kinabuhi ug kabtangan, wala gamita sa hustong pamaagi.
Sama sa gipadayag ni Palace Press Officer Undersecretary Atty. Claire Castro, daghang mga opisyal nga adunay mga luxury cars ug ubang mahalon nga butang nga dili haom sa ilang suweldo.
Matod ni Castro nga ang ubang ahensiya sama sa Office of the Ombudsman, Commission on Audit (COA), Bureau of Internal Revenue (BIR), Bureau of Customs (BOC), ug Local Government Units (LGUs) mahimong mopahigayon og independenteng lifestyle checks sa ilang mga kawani.
Kini nga lakang magsiguro nga ang tanang aspeto sa kinabuhi sa usa ka opisyal masusi, gikan sa ilang mga deklarasyon sa buhis ngadto sa mga permit sa ilang negosyo.
Bisan pa, importante nga kining maong imbestigasyon dili lang kutob sa sulti.
Ang saad ni Marcos nga usa kini ka impartial ug non-partisan nga imbestigasyon kinahanglang matuman.
Kinahanglan nga walay palabihon nga opisyal, makauban man o kontra sa politika, basta makit-an nga sad-an, manubag gyud sa balaod.
Matod ni Castro nga humanon sa presidente ang lifestyle checks sa dili pa matapos ang iyang termino.
Sa katapusan, ang pagpahigayon og lifestyle checks usa ka importanteng himan sa pagpakig-away batok sa korapsyon.
Apan ang tinuod nga kausaban mahitabo kon kining maong mga imbestigasyon mosangpot sa konkreto nga mga kaso ug mga sentensya.
Kini ra ang paagi aron mabalik ang pagsalig sa publiko sa gobiyerno ug masiguro nga ang pundo sa katawhan magamit sa ensakto ug para sa kaayohan sa tanan.