Editoryal: Link to the Port, positibo o negatibo?

Ning bag-uhay lang, nagpagawas og mga imahe ang Cebu Bus Rapid Transit (BRT) Management sa nagkadaiyang mga plataporma sa social media aron hatagan og ideya ang publiko kon unsa’y potensyal nga hitsura sa “Link to the Port” nga nakasukip ning maong proyekto.

Ang ‘Link to the Port’ magsugod sa interseksyon sa P. Del Rosario ug Osmeña Boulevard paingon ngadto sa M.J. Cuenco, atubangan sa Plaza Independencia. Basi sa mga imahe nga gipagawas sa CBRT, hastang pagkahapsay na man lang gyud sa dagan sa trapiko sa dalan nga gisubay sa “Link to the Port.”

Apan kon mahuman na, mao gyud kaha kini ang mahitabo? Tingali, pero ambot lang kaha.

Daghan ang mga ningkomentaryo nga mas mohuot ang dagan sa trapiko panahon nga mahuman na kining “Link to the Port” gumikan kay ninggamay na man hinuon ang dalan kay adunay gikuha nga duha ka lanes alang sa giplano nga pedestriani­zation diin ang mga magbisekleta ug mga mangla­kaw nga mga tawo lang ang makagamit.

Dako gyud ang posibilidad nga mao kini ang mahitabo. Sa kadaghang mga sakyanan – mga pribado, taxis, jeepneys, ug uban pa – nga mosubay sa Link to the Port, gipagamyan na hinuon ang dalan.

Ang pagpahak og duha ka lanes maoy tataw nga negatibo ning “Link to the Port.” Aduna ba kaha’y positibo niini? Basi sa mga imahe, daw adunay mga koral nga gibutang nga nagbuwag sa agianan sa mga sakyanan ngadto sa bike ug pedestrian lanes.

Mura’g gidili tingali nga makahunong ang mga sakyanan sa dalan sa “Link to the Port” gawas lang kon puwa ang kolor sa maagian nga traffic light. Kon wala’y hunongay ang mga sakyanan, seguradong wala gyu’y trapik nga mahitabo. Mura’g mao tingali kini ang usa sa mga positibo sa “Link to the Port.”

Ang mga tawo nga gikan sa Colon ug uban pang mga dalan nga naa sa Link to the Port”, asa na man lang sila manakay og jeepneys, taxis o unsa pa diha aron makauli paingon sa ilang tagsatagsa ka panimalay? Lisod pa matubag kining maong pangutana kay hangtod karon, wala pa maaprubahi ang rerouting nga plano kabahin ning kinatibuk-ang proyekto sa CBRT.

Hinaot nga ang mga tawo nga gipiyalan ning ma­ong proyekto mopuga sa tanang singot sa ilang utok alang sa kalampusan ning maong proyekto. Aduna na baka kaha kini konkretong plano? Ambot lang kaha. Ning puntoha, wala’y laing mahimo ang publiko – padayon gihapon sa pag-inat og pasensya.