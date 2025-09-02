Editoryal: Luxury cars nagbaha

Dili ordinaryo ang mga sakyanan nga gipanag-iya sa kontrobersyal nga DPWH contractor nga si Sarah Discaya.
Dili kini ordinaryong mga sakyanan nga atong makita sa dalan, kon dili pulos luxury cars nga nagkantidad og minilyon.
Ang kinamahalang sakyanan sa iyang koleksyon, usa ka Rolls Royce nga nagkantidad og P42 milyon. Giangkon ni Discaya atol sa hearing sa Senado niadtong Lunes, Septiyembre 1, 2025, nga 28 ka luxury vehicles ang iyang gipanag-iya sa kinatibuk-an.
Dali ra kaayo moabot sa atong hunahuna ang pangutana: Asa man gikan ang kuwarta nga gipalit niini? Ang tubag malagmit gikan kini sa mga proyekto nga nakuha sa pamilya gikan sa gobiyerno.
Kon tan-awon nato ang suweldo sa usa ka presidente sa Pilipinas nga may labing taas nga salary grade nga mokabat sa kapin P400,000 matag bulan, maglisod gihapon siya sa pagpalit niining mga sakyanana.
Apan ang pamilyang Discaya, giyano lang og palit kining mga mahalon nga sakyanan.
Mao nga ang gobiyerno, pinaagi sa Bureau of Customs (BOC), nagtinguha sa pagsuta kon nagbayad ba og saktong buhis ang pamilyang Discaya sa ilang mga sakyanan.
Niadtong Martes, Septiyembre 2, 2025, usa ka joint operation ang gilusad sa BOC ug sa Philippine National Police (PNP) Highway Patrol Group (HPG).
Gisulod nila ang usa sa mga property sa pamilyang Discaya aron ipatuman ang usa ka search warrant nga nag-target sa 12 ka luxury vehicles.
Matod pa ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, ang operasyon gituyo aron masiguro nga ang mga imported nga sakyanan sa pamilya niagi sa saktong proseso sa Customs.
Dugang ni Nepomuceno nga ang ilang tumong mao ang pagpabayad sa saktong buhis kon duna man ugaling kulang sa buhis ang pamilyang Discaya. Apan atol sa maong operasyon, duha lang ka sakyanan ang nakit-an sa lugar.
Ang search warrant nga giisyu sa korte naglangkob sa 12 ka luxury vehicles sa pamilyang Discaya.
Asa na man ang nahibilin nga 10 ka mga sakyanan?
Matod ni Nepomuceno nga nakig-coordinate na sila sa PNP-HPG aron kumpiskahon ang mga sakyanan kon dili kini ibalik sa compound. Ang bisan unsang iregularidad sa pag-import sa mga luxury vehicle, sama sa misdeclaration o dili pagbayad sa duties ug taxes, pahamtangan og multa ubos sa Customs Modernization and Tariff Act kon CMTA.
Sa kasamtangan, ang Senate Blue Ribbon Committee nga gipangulohan ni Senador Rodante Marcoleta, padayon nga naghimo og imbestigasyon bahin sa giingong anomalosong flood control projects nga nagpatumaw sab og isyu bahin sa luxury vehicles nga gipanag-iya sa pamilyang Discaya.
Sa sayo pa nga media interview, gipakita ni Sara Discaya ug sa iyang bana nga si Pacifico ang ilang multi-million pesos nga “car collection.”
Si Sara napilde sa iyang pagdagan pagkamayor batok kang Pasig City Mayor Vico Sotto sa eleksiyon sa Mayo 2025.