Editoryal: Luyo sa tarp nga gitabon

Nahimong sumsoman sa social media ang pagpanaod og ASEAN-themed nga mga tarpaulin sa daplin sa South Road Properties (SRP), ilabina ang nag-atbang sa Barangay Pasil, nagpadayag sa mas lawom nga isyu nga dugay nang giantos sa Dakbayan sa Sugbo: ang basura o ang kahimtang tibuok siyudad mahitungod sa kalimpyo.
Gitubag ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang mga saway ug niklaro sa iyang punto—ang paglimpyo sa dakbayan dili diha diha dayon masulbad o masulosyonan sulod lang sa pipila ka adlaw o overnight.
Ang giingon sa mayor nga ang paglimpyo dili mahimo “overnight” dili paglikay sa responsibilidad, kondili usa ka realidad taliwala sa paningkamot sa pagpanglimpyo.
Ang tapok nga basura nga milungtad og kapin sa 25 ka tuig dili dihadiha mahakot, mahapsay bisan pa og gamitan og mga heavy equipment sama sa backhoe, gumikan sa kalapad sa problema.
Samutan pa sa katilingban nga way pagpakabana nga ang uban hawod lang sa pagpanaway ug paghimantay nga way gitampo alang sa kasulbaran.
Tiaw mo na, ang basura nga nagtipun-og diha sa coastal area sa dakbayan resulta sa taodtaod nang kakuwang sa disiplina, koordinasyon, ug lig-on nga sistema sa waste management.
Angay sab nga sabton nga ang tarpaulins dili paagi sa pagtago sa problema, apan usa ka laing paagi sa pagdumala sa sitwasyon ilabi na nga adunay international nga kalihokan.
Ang lokal nga kagamhanan adunay obligasyon nga ipakita nga andam modawat ug sa paghangop sa mga bisita, samtang padayon nga gitrabaho ang paghawan sa mga basura sa palibot.
Ang pagdepensa ni Mayor Archival sa Barangay Pasil usa usab ka mahinungdanong punto nga ang komunidad dili ang tinubdan sa tanang basura, kondili usa sa nag-antos tungod kay ang lugar maoy gawsanan sa mga basura gikan sa laing barangay ilang na sa uphill area.
Ang maong basura nag-antos sa kahugaw, kabaho, baha ug ang epekto niini sa panglawas sa mga residente.
Ang panawagan sa mayor alang sa kooperasyon sa nagkalain-laing sektor—gobyerno, komunidad, ug indibidwal—angay paminawon.
Ang pagsunod sa balaod dili igo kon walay edukasyon ug kausaban sa batasan. Ang husto nga segregasyon sa basura, pag-recycle, ug pagtan-aw sa basura isip posible nga tinubdan sa panginabuhi nagkinahanglan og panahon, pasensya, ug padayon nga kampanya.
Ang paglaum nga masulbad dayon ang problema sa Sugbo sa usa ka pamilok dili makatarunganong o makiangayon nga naghandom og instant relief, nga sama sa haplas dunganan og hilot, maulian dayon ang panuhot.
Ang tinuod nga solusyon mag-agad sa lig-on nga panaghiusa, padayon nga paningkamot, ug tinuod nga pakiglambigit sa tanang sektor.
Ang kalimpyo sa siyudad dili responsibilidad sa mayor lamang, kundili responsibilidad sa matag Sugboanon.