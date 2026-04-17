Editoryal: Maangkon na ba ang hustisya?

Ang pagkadakop sa kontrobersiyal nga kanhi kongresista nga si si Zaldy Co didto sa Czech Republic sa dihang suway nga mosulod sa nasod sa Germany nga way igong dokumento, maisip nga dakong kalambuan.
Maangkon na kaha ang kahayag ug matubag ang mga pangutana labot sa anomalya sa flood control projects sa nasod?
Ang pamahayag sa administrasyon nga andam maminaw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ipadayag ni Co usa ka posisyon nga bukas sa transparency ug due process.
Nanghinaot ang madlang people nga dili matuis ang kamatuoran sa higayon nga sugdan ang imbestigasyon. Magpabilin sab nga patas ug dili mabuling-bulingan sa politika ang tinguha sa pagkab-ot sa hustisya.
Kon tinud-on ni Co ang pagbulgar sa umaabot nga Senate hearing, dako ang posibilidad nga iyang iladlad dili lang ang iyang kaugalingong papel, kondili ang usa ka mas lapad nga network sa mga opisyal, kontraktor, ug middlemen nga nalambigit sa giingong anomalya.
Ang flood control projects nga unta magpanalipod sa katawhan batok sa baha ug kalamidad, nahimong usa ka “gold mine” sa korapsiyon—pait nga reyalidad nga nagpakita sa kapakyasan sa sistema.
Ang dakong hagit karon mao ang pagseguro nga ang mga rebelasyon dili mahimong bahin lamang sa politikal nga drama. Kinahanglan kini magresulta sa konkretong aksiyon—pagpasaka og kaso, pagpanubag sa mga responsable, ug pagreporma sa procurement ug monitoring systems sa gobiyerno. Kon dili, ang tanan mahimo’ng usa ra ka cycle sa eskandalo nga walay katapusan.
Sa katapusan, ang kredibilidad sa administrasyon nakasalalay kon unsaon niini pagdumala sa maong isyu. Ang tinuod nga sukdanan sa liderato dili ang kaandam sa pagpaminaw, kondili ang kaisog sa pagpanubag bisan pa kon ang kamatuoran sakit ug maglambigit sa mga kaalyado. Ang katawhan nagtan-aw—ug nagpaabot—nga ang hustisya dili mapakyas.