Editoryal: Maayo kay giayo na ang nagubang mga taytayan

Maayo kay opisyal nang gisugdan ang pag-repair sa 13 ka bridges sa nagkadaiyang mga dapit sa Probinsya sa Sugbo nga nangaguba sa magnitude 6.9 nga linog, nga niigo sa amihanang bahin sa lalawigan niadtong Septiyembre 2025.
Tingali adunay mga nakapangutana kon nganong karon pa man gisugdan ang pag-ayo sa mga taytayan, nga pito na man ka mga buwan ang nakalabay.
Gipasabot ni Provincial Engineering Office Head Hector Jamora nga kinahanglan una nilang huwaton nga hingpit molig-on pagbalik ang yuta aron dili masusik ang dakong pundo nga gitagana alang ning maong proyekto.
Sakto man sab gyud kini kay daghan pa man nga aftershocks ang nahitabo lakip na niini ang usa ka 5.4 magnitude nga niigo na sab sa Dakbayan sa Bogo niadtong Abril 2026.
Kon gidalidali pa ang pag-ayo sa mga taytayan, labing seguro dakong kantidad ang nausik.
Sa mga apektado sa pagkaguba sa mga taytayan, gikinahanglan ang dugang pasensya. Ang labing mahinungdanon, gisugdan na ang pag-ayo.
Aron mas madali ang trabaho, tulo ka contractors, nga mao ang WTG, Lcting Construction, ug Jfap, ang gikuha sa probinsya.
Matod ni Jamora nga basi sa kontrata, mahuman ang pag-ayo sa nangagubang mga taytayan sulod sa unom ka mga buwan.
Ang pag-ayo sa mga taytayan nahilakip sa tulo ka mga tuig nga recovery plan sa Cebu Provincial Government kabahin sa grabeng kadaut nga nahiaguman sa probinsya, nga gibanabanang moabot sa 9.24 bilyones ang kinatibuk-ang pisikal nga danyos niini.
Gusto ni Governor Pamela Baricuatro nga dili lang yanong pag-ayo ang pagahimuon sa nangagubang mga imprastaktura.
Ang estratehiya ni Baricuatro nga “Build Back Better and Smarter” mao ang saktong pagabuhaton aron mas mapahimuslan kini sa katawhan. Aduna pa’y dugang mga taytayan ang pagaayuhon sa umaabot.
Sakto ang Probinsya nga hatagan og prayoridad ang pag-ayo sa mga taytayan gumikan kay mahinungdanon kini hilabi na sa natad sa pamatigayon kay dinhi moagi ang mga produkto nga ipanghatod sa nagkalainlaing dapit.
Sa kasamtangan, ang mga sakyanan moagi sa mga detour, nga mas layo ug mas likoliko nga agianan. Alang sa mga negosyante, nagpasabot kini og dugang gasto sa gasolina ug wala sila’y mahimo kon dili ipasa kini sa mga konsumidor pinaagi sa pagsaka sa presyo sa mga palitunon. Gawas pa, usik sab kini sa panahon.
Gamay nga utong na lang ug makalingkawas na gikan sa pagkahigwaos sa mga apektado sa pagkasira sa mahinungdanong mga taytayan.