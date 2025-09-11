Editoryal: Maayo nga karsada di gub-on

Ang Kagamhanan sa Siyudad sa Sugbo nagtinguha nga dili unta kabkabkon ang mga dalan nga maayo pa ug kadto lang adunay mga libaong maoy tapakan.
Dili na katingad-an sa mga Sugboanon ang makita ang mga dalan nga maayo pa, apan gipangguba na usab.
Kining balik-balik nga sitwasyon nga naghatag og kahasol sa mga motorista angayan nga hunongon na.
Gawas nga naghatag kini og risgo sa mga motorista, hilabina sa mga drayber sa motorsiklo nga madisgrasya, usa sab kini ka matang sa pag-usik-usik sa pundo sa publiko.
Ang resolusyon ni Konsehal Harold Kendrick Go nga nag-awhag sa Department of Public Works and Highways (DPWH) nga hunongon ang pag-ayo sa maayo pa nga mga dalan usa ka lakang nga angay’ng suportahan.
Ngano man nga angay’ng gastohan ang maayo pa nga dalan imbes nga ang pundo gamiton sa laing panginahanglan sama sa edukasyon, panglawas, ug pag-andam sa katalagman?
Ang pundo sa gobiyerno nga gikan sa buhis sa katawhan, angay’ng gamiton sa makatarunganon ug epektibo nga paagi.
Ang pag-ayo sa maayo pa nga dalan usa ka klaro nga ehemplo sa sayop nga paggamit sa pundo. Dili lang kuwarta ang nausik. Ang walay hinungdan nga pagkalot ug pagguba sa mga dalan moresulta sa grabe nga trapiko.
Ang mga motorista ug commuters mag-antos sa pagkalangan sa biyahe.
Ang ekonomiya sa siyudad maapektuhan sab tungod sa kahasol sa mga negosyo ug sa mga operator sa transportasyon.
Ang solusyon? Husto nga koordinasyon tali sa DPWH ug sa gobiyerno sa Siyudad sa Sugbo.
Kini ang esensya sa resolusyon ni Konsehal Go. Kinahanglan mo-coordinate ang DPWH sa lokal nga pangagamhanan una pa nila sugdan og trabaho ang ilang proyekto. Ang matag proyekto sa DPWH kinahanglang suportahan og klaro nga engineering justification ug clearance gikan sa Siyudad sa Sugbo.
Kini aron makasiguro ang transparency, accountability, ug efficiency.
Ang pagsumite og comprehensive report sa tanang proyekto makatabang sa siyudad sa pag-monitor ug pagsubay sa matag proyekto.
Panahon na nga i-prioritize ang husto nga paggasto sa pundo sa gobyerno ug ang kaayohan sa katawhan.
Ang paghunong sa pag-ayo sa maayo pa nga dalan usa ka yanong lakang apan dako ang epekto sa atong ekonomiya ug sa kalidad sa kinabuhi sa mga Sugboanon.