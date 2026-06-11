Editoryal: Mag motor na lang

Basin mosaka na usab ang presyo sa lana sa nasud sunod semana. Kini nga hulga sa pagsaka sa presyo wala maggikan sa lokal nga merkado, kondili resulta sa nagkagrabe nga tensiyon sa tali sa Iran ug Amerika.
Human sa dugang mga pag-atake nga gilusad sa Amerika, mideklara ang Khatam al-Anbiya Central Headquarters sa Iran nga hingpit nilang gisirad-an ang Strait of Hormuz alang sa tanang matang sa sakayan sa dagat, lakip na ang mga oil tanker ug komersyal nga barko.
Giakusahan sa Islamic Revolutionary Guard Corps Navy ang U.S. sa balik-balik nga paglapas sa ceasefire ug nipasidaan nga targeton ug pukanon ang bisan kinsa nga mosulay sa pag-agi sa maong estratehikong agianan sa tubig.
Bisan pa man og gipanghimakak sa militar sa U.S. ang maong report pinaagi sa platform nga X, nga nag-ingon nga gawas-sulod gihapon ang mga komersyal nga barko ug walay warships nga naigo sa missile o drone sa Iran, aduna gihapon kiniy epekto sa merkado sa lana. Human sa maong deklarasyon, misaka dayon og kapin sa $2 matag baril ang presyo sa lana sa kalibutanong merkado (world market).
Kanus-a pa kaha mahuman ning atong pag-antos sa kamahal sa presyo sa lana? Usa kini sa mga pangutana nga nagpabilin sa huna-huna sa matag drayber ug sumasakay. Ning bag-o lang, nakaginhawa na unta og gamay ang publiko sa dihang mius-os ang presyo sa gasolina gikan sa kapin P80 ngadto sa P76 na lang matag litro. Apan tungod niining bag-ong krisis sa Middle East, dako ang posibilidad nga motaak na sab kini sa P80 o kapin pa sunod semana.
Tungod niini, ang mga Sugboanon napugos sa pagpangita og mga pamaagi aron makadaginot. Ang pagbiyahe gamit ang awto sulod sa Cebu City nahimo nang usa ka luho. Kung ang usa ka sakyanan mokaon og 2 ka litro kada adlaw, mokonsumo kini og 14 ka litro sa usa ka semana—katumbas sa P1,120 kung anaa sa P80 ang matag litro.
Tungod sa grabeng kamahal, ang pagpili sa mas praktikal nga transportasyon, sama sa motorsiklo, maoy nahimong salbabida sa kadaghanan. Ang usa ka litro nga gasolina sa motor, kung gikan sa balay paingon sa trabahoan sulod lang sa dakbayan sa Sugbo, moabot og mga 3 ngadto sa 4 ka adlaw. Sa laktod nga pagkaestorya, duha lang ka litro o P160 ra ang magasto sa usa ka semana—layo ra kaayo sa kapin sa usa ka libo nga magasto sa upat ka ligid.
Hinuon, mas nindot unta kung e-bike o electric bike ang gamiton kay dili na kini magkinahanglan og gasolina. Apan kon duna kay motorsiklo mao na lang ni ang gamiton kaysa mopalit pa og e-bike gawas kon way laing magamit.