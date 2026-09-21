Editoryal: Mag-unsa na lang...

Gikabalak-an ang hulga sa Iran nga aduna silay armas nga gamiton nga makapakugang sa tibuok kalibotan sa higayon nga moatake pag-usab ang Amerika.
Unsa ma'y epekto sa Pilipinas kon magkagrabe ang kagubot sa Middle East? Daghan. Bisan nga ang Pilipinas dili direkta'ng apil sa gubat, apan ang atong nasod segurado nga maigo o maapektuhan sa global nga ekonomiya ug suplay sa enerhiya.
Kon mosamot ang tensiyon ug magpadayon ang pagkabalda sa Strait of Hormuz, mahimong magkagrabe ang pressure sa presyo sa lana. Bisan ang Malacañang niila nga ang pagsira sa Strait of Hormuz, pag-atake sa oil infrastructure ug tensiyon sa Red Sea nakahatag og kawalay kasegurohan sa global oil supply.
Gipahibawo sab ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ang problema sa lana adunay direktang epekto sa presyo sa pagkaon—“food follows fuel.” Kon mosaka ang presyo sa krudo, mosunod ang gasto sa pampublikong transportasyon, trucking, pangisda, agrikultura ug produksiyon.
Kon mosaka ang gasto sa transportasyon ug produksiyon, mahimong mosaka sab ang presyo sa pagkaon ug uban pang panginahanglanon. Dili kinahanglan nga moabot ang bomba sa Pilipinas aron mabati nato ang epekto sa gubat.
Busa, ang matag bag-ong pasidaan sa Iran dili lang balita alang sa mga diplomat ug military analyst. Kini usa ka pahinumdom sa gobiyerno nga ang kinabuhi ug panginabuhi sa mga Pilipino mahimong maapektuhan sa usa ka gubat nga liboan ka kilometro ang gilay-on.
Aduna sab tay mga OFW sa Middle East nga mahimong maapektuhan kon molapad ang panagbangi. Niadtong Septiyembre 21, 2026, ang Department of Migrant Workers nipahibalo nga walay Pilipinong nasamdan sa Riyadh human sa mga pag-atake sa mga Houthi, apan padayon nga gibantayan sa DMW, Philippine Embassy ug Consulate ang kahimtang sa mga Filipino sa Saudi Arabia.
Mao nga kinahanglan nga ang contingency plans dili kutob sa papel. Kinahanglan nga klaro ang evacuation plans, paspas ang komunikasyon sa mga embahada, ug andam ang gobiyerno sa pagtabang sa mga OFW ug seafarer kon mosamot ang peligro.
Sa enerhiya, kinahanglan ipadayon ang pagpangita og alternatibong tinubdan ug rota sa suplay. Nakahimo na ang Pilipinas og mga lakang aron mapanalipdan ang fuel supply, lakip ang pagkuha og suplay gikan sa ubang mga nasod.
Kon ang lana mosaka, ang epekto niini dili kutob sa gasoline station. Moabot kini sa merkado, pamasahe, pagkaon ug bulsa sa matag pamilya. Ang maayong balita mao nga adunay gihapong dalan sa diplomasya. Ang Iran nipadala pinaagi sa Qatar sa mga kondisyon niini alang sa pagbalik sa negosasyon ug pagtapos sa gubat.
Mao kini ang dalan nga angay suportahan sa komunidad sa kalibotan: negosasyon imbes dugang nga pag-atake, komunikasyon imbes hulga, ug kalinaw imbes kamatayon.