Editoryal: Magbinantayon taliwala sa pagsaulog ug trahedya

Ang pagsulod sa Bagyong Ada sa nasod niining tungatunga sa Enero 2026 nagpahinumdom kanato nga ang kinaiyahan walay gipiling panahon, okasyon, o kahimtang.
Sa dihang ang weather bureau nga Pagasa nideklarar niadtong Miyerkules, Enero 14, 2026, niining usa ka Tropical Depression nga ginganlan og Ada, kalit nga nibalik ang kabalaka sa hunahuna sa katawhan.
Isip unang bagyo nga nisulod sa Philippine Area of Responsibility (PAR) karong tuiga, si Ada nagsilbing “baptism of fire” alang sa atong disaster preparedness sa pagsugod pa lang sa 2026.
Samtang ang pipila ka dapit sa Visayas ug Mindanao gipaubos na sa Signal No. 1, ang Sugbo daw gigiyahan sa grasya sa Labaw’ng Makagagahum tungod kay sa pagkakaron, dili kini direkta nga maigo sa mata sa bagyo.
Kini usa ka dako nga kahupayan samtang ang tibuok probinsiya ug dakbayan nagkapuliki sa pagpangandam alang sa tinuig nga kapistahan ni Señor Sto. Niño.
Apan kini nga kahupayan dili angay himuong rason sa hingpit nga pagkalimot sa peligro. Sumala sa Pagasa, si Ada adunay gikusgon sa hangin nga 45 kph ug haguros nga moabot sa 55 kph.
Bisan pa man og giisip kini nga huyang pa kon itandi sa mga super typhoon, gilauman nga mosaka pa ang kategoriya niini ngadto sa usa ka tropical storm sulod sa 24 oras.
Bisan kon ang Sugbo wala nalakip sa mga dapit nga nakadawat og storm signal, ang dala niining “trough” o ikog sa bagyo gilauman nga magpahinabo gihapon og mga pag-ulan sa Central Visayas.
Tungod niini, ang publiko giawhag nga dili gyud mokompiyansa.
Kinahanglan nga magdala og payong ang mga debotos nga mosalmot sa solemne’ng prosesyon sa Balaang Bata karong Sabado ug kadtong mga gusto nga motan-aw sa Sinulog Grand Parade pagkasunod adlaw, Dominggo.
Luyo sa nagkaduol nga kapiyestahan ug ang tingog sa “Pit Senyor” nga naglanog-lanog sa kadalanan, ang Sugbo nag-atubang usab og laing hagit: ang nagpadayon nga rescue operation sa Binaliw landfill.
Sa pagkakaron, 20 na ka kinabuhi ang nakalas, samtang laing 16 pa ka mga trabahante ang wala pa naugkat human sila natabunan sa nahugnong Materials Recovery Facility (MRF) tungod sa pagdahili sa basura.
Ang humok nga yuta nga sinagulan og basura daling modahili pag-usab nga magbutang sa dakong peligro sa kinabuhi sa atong mga rescuer. Ang matag patak sa ulan nga mahulog gikan sa langit makapahinay sa operasyon sa pagpangita sa nahibiling 16 pa ka mga biktima nga pabilin nga na-trap.