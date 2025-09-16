Editoryal: Magdaginot sa kuryente

Ang mga konsumidor sa Visayan Electric makatagamtam og pagsaka sa presyo sa kuryente karong bulan sa Septiyembre hangtod Oktubre.
Sa usa ka press statement niadtong Martes, Septiyembre 16, 2025, gipahibalo sa utility company nga kini ang labing taas nga pagsaka sa presyo sa kuryente karong tuiga.
Gikan sa P11.60/kWh niadtong Agusto, kini mosaka ngadto sa P12.51/kWh karong Septiyembre hangtod Oktubre.
Kini nga P0.92/kWh nga pagtaas makadugang og laing P184 sa bill sa usa ka ordinaryong pamilya nga mokonsumo og 200 kWh.
Sa bulan sa Mayo ug Hunyo, adunay kunhod nga P0.62 kada kWh, gisundan sa gamay nga pag-ubos nga P0.13 kada kWh gikan Hunyo hangtod Hulyo, nga nagpaubos sa presyo sa kuryente gikan sa P11.78 ngadto sa P11.03 kada kWh.
Gikan Hulyo hangtod Agusto, nisaka ang presyo og P0.24 kada kWh, nga nagpataas niini ngadto sa P11.27 kada kWh, tungod sa taas nga generation ug transmission costs.
Laing P0.33 nga pagsaka ang natala gikan Agusto hangtod Septiyembre nga nagduso sa presyo ngadto sa P11.60 kada kWh.
Dili ikalimod nga makaapekto kini sa mga pamilya nga naglisod sa pagsustinir sa pang-adlaw-adlaw nga galastuhan.
Apan unsa man gyud ang hinungdan sa kalit nga pagtaas sa presyo?
Gipasabot sa Visayan Electric nga ang maong pagsaka resulta sa taas nga presyo sa Wholesale Electricity Spot Market (Wesm).
Sumala sa National Grid Corporation of the Philippines, nag-atubang ang Visayas Grid og “nipis nga suplay sa kuryente” niadtong Agusto tungod sa taas nga demand, hinungdan sa pag-isyu sa mga yellow alerts.
Kini nga yellow alerts nagpakita og risgo sa kakuwang sa suplay nga nagpugos sa NGCP sa paggamit sa mas mahal nga mga planta aron maseguro nga dili kita makasinati og brownout.
Bisan tuod nga niingon ang Visayan Electric nga wala sila’y kontrol sa gawas nga mga hinungdan, sama sa global market fluctuations ug sa presyo sa Wesm, ang bug-at nga responsibilidad sa pagdumala sa konsumo gibalhin ngadto sa mga konsumidor.
Tungod niini, giawhag ni Mark Kindica, ang presidente ug general manager sa Visayan Electric, ang mga konsumidor nga mahimong “proactive” sa pagdumala sa ilang konsumo.
Gipasabot niya nga ang pagpakunhod sa paggamit sa mga appliances sama sa air conditioner ug electric fans, ilabi na karon nga mas bugnaw ang panahon, makatabang sa pagpakunhod sa atong bill.
Atong hinumdoman ang mga mosunod aron malikayan ang “bill shock” sama sa dili paggamit sa aircon kon dili kinahanglanon ug ablihan ang mga bintana aron makasulod ang presko nga hangin, i-unplug ang mga appliances nga wala gamita ug palongon ang mga suga sa mga lugar nga walay tawo ug mahimong mogamit og LED bulbs aron mas makadaginot.
Pinaagi niini nga mga lakang makatabang kita sa atong kaugalingon samtang nangandam sa pagsaka sa presyo sa umaabot.