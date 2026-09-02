Editoryal: Magsul-ob og N95 mask

Dili lang basta-basta init nga panahon ang atong nasinati sa Metro Cebu karong mga panahona. Sa dihang niabot sa lebel nga “acutely unhealthy” ang kalidad sa hangin niadtong Miyerkules, Septiyembre 2, 2026, diin ang Air Quality Index (AQI) niabot sa 203 taliwala sa taas nga konsentrasyon sa fine particulate matter o PM2.5, tungod sa transboundary haze gikan sa forest fires sa Indonesia, tin-aw nga usa na kini ka seryosong hulga sa pampublikong panglawas nga kinahanglang hatagan og dinalian ug subsob nga pagtagad.
Ang pagtaas sa konsentrasyon sa fine particulate matter o PM2.5 dili angay balewalaon. Kini nga mga microscopic nga tipik o particles dali ra kaayong makasulod ug makadaot sa respiratory system ug kasingkasing sa tawo. Gikan sa lebel nga 152 hangtod 173 (very unhealthy) niadtong Martes, ang pag-ambak niini ngadto sa 203 sa Miyerkules nagpakita lang kon unsa ka paspas ang pagdaot sa hangin nga atong gihanggab matag adlaw.
Sakto ang gihimong lakang ni Cebu City Mayor Nestor Archival sa pagpahunong sa face-to-face classes sa tanang pampubliko ug pribadong tunghaan sugod sa alas 2 sa hapon sa Miyerkules hangtod sa Huwebes, Septiyembre 3. Ang pagbalhin ngadto sa modular distance learning, asynchronous nga klase, ug uban pang flexible learning arrangements nagpakita og labaw nga paghatag og bili sa kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo, ug sa tibuok komunidad. Dili na angay hulaton nga adunay maglisod sa pagginhawa sa sulod sa mga lawak-tulunghaan una pa molihok ang kagamhanan.
Apan ang responsibilidad dili lang nagsumikad sa opisina sa mayor o sa mga tunghaan kon dili anaa sab sa mga kamot sa matag usa pinaagi sa pagsul-ob og sakto ug maayong N95 o KN95 mask imbes nga ordinaryong cloth o surgical mask kon kinahanglang mogawas. Kon mahimo, magpundo lang una sa balay kon way importanteng lakaw, ingon man likayan ang pag-ehersisyo ug bug-at nga aktibidad sa gawas mentras anaa pa ang peligroso nga lebel sa hangin. Panalipdan sab ang mga bata, senior citizen, ug mga adunay daan nga balatian sama sa asthma o sakit sa kasingkasing pinaagi sa pagpabilin kanila sa sulod sa panimalay.
Ang pagdaot sa hangin tungod sa transboundary haze usa ka dakong pahinumdom nga ang krisis sa kalikopan sa silingang nasod walay giilang utlanan.
Samtang padayon nga nag-monitor ang DENR-EMB 7 ug ang lokal nga gobiyerno, ang labing dako nga panagang sa komunidad mao ang disiplina, kahibalo, ug pag-amping sa panglawas sa matag pamilyang Sugboanon.