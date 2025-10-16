Editoryal: Mahalong pansayan

Laing kontrobersiya na sab ang nitumaw nga gikalambigitan sa public official may labot sa proyekto sa lungsod nga gidudahan nga overpricing.
Nag-viral sa social media ang video clip nga kuha sa usa ka Facebook user nga nagpakita sa matod pa public toilet sa Lungsod sa Pinamungajan nga two-doors ug sa tapad nga bahin makita ang tarpaulin sa Commission on Audit diin natala ang project cost nga moabot sa P1.153 milyunes nga public toilet sa Barangay Tajao, Pinamungajan.
Si Cebu Governor Pamela Baricuatro nipahinumdom ngadto ni Pinamungajan Mayor Glenn Baricuatro ang pagpatuman sa tinuoray nga transparensiya ug accountability.
Nanawagan si Gob. Baricuatro sa pagpagawas sa “itemized cost” ug ipaubos sa usa ka independent audit ang proyekto aron nga maklaro ug masusi nga pagpakita sa pamaagi sa paggasto sa pundo sa katawhan.
Sa panahon karon nga mas dali na kaayo ang pagpakaylap sa impormasyon pinaagi sa social media, ang pag-angkon nga “transparent” kinahanglan mapamatud-an base sa datos ug dokumento, dili lang sa tabi.
Samtang nipasabot ang mayor sa lungod nga ang proyekto gipundohan sa Seal of Good Local Governance (SGLG) Incentive Fund ug nga kini nag-agad pa sa pagtapos sa proyekto ug sa legal nga proseso sa pagbayad.
Ang duha ka panig adunay punto nga angay hatagan og timbang. Ang gobernador may katungod nga mangayo sa kasayuran aron mapalig-on ang panan-aw sa katawhan sa pagkamatinud-anon sa paggamit sa pundo. Samtang ang mayor usab adunay obligasyon nga ipakita nga ang proseso nagasubay sa balaod sa nga naggamit sa pundo sa gobiyerno.
Ang kaputli sa intensiyon ug ang paghatag ug tinuoray nga impormasyon maoy magpabilin nga sukdanan sa pagsalig sa katawhan.