Editoryal: Mahitabo sa Edsa anniversary

Sa ika-40 nga anibersaryo sa Edsa People Power Revolution sa Miyerkules, Pebrero 25, 2026, usa na usab ka makasaysayanong yugto ang pagahisgutan sa kadalanan sa Metro Manila. Gikatakda sab sa maong kasaulogan ang himuong protesta sa mga supporter ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte.
Atol sab o nitakdo sab ang maong adlaw pagdungog sa kompirmasyon sa mga kaso batok kaniya sa International Criminal Court (ICC).
Unsay posible nga mahitabo ugma, Miyerkules, Pebrero 25?
Una, dili malikayan nga mosamot ang politikal nga polarisasyon. Ang Edsa simbolo sa panaghiusa batok sa authoritarianism. Kon kini himuon nga entablado sa suporta sa usa ka lider nga giatubang og internasyonal nga kaso, mahimo kining maghatag og laing kahulugan sa kasaysayan.
Sa laing bahin, demokratiko ang katungod sa pagpahayag ug mahimo sab kining magpalawom sa pagkabahin-bahin sa katawhan.
Ikaduha, posible ang malinawon nga pagpadayon sa kalihukan kon mosubay lang sa maximum tolerance nga gisaad sa kapulisan. Ang pag-deploy og kapin 8,000 ka personnel sa National Capital Region Police Office ug labaw 13,000 sa Philippine National Police nagpakita sa pagpangandam.
Kon disiplinado ang tanan, mahimong mahuman ang protesta nga walay insidente—usa ka ebidensya nga ang demokrasya buhi ug naglihok.
Ikatulo, aduna gihapoy risgo. Ang dungan nga prayer vigil ug indignation rallies sa nagkalainlaing grupo nagpasabot nga lainlaing ideolohiya ang magtapok sa usa ka lugar. Sa kahimtangang emosyonal ang isyu—ilabi na nga gihisgutan ang ICC—usa ka gamay nga pagsinabtanay mahimong mosikad ngadto sa kagubot kon dili mapugngan.
Ikaupat, ang imahe sa Pilipinas sa mata sa kalibotan mahimong maapektuhan. Ang pag-monitor sa ICC dili lamang legal nga proseso; simbolo sab kini sa internasyonal nga pagtan-aw sa sistema sa hustisya sa nasod.
Ang bisan unsang hulagway sa kagubot mahimong gamiton batok sa atong kredibilidad isip usa ka demokratikong estado.
Bisan pa man, ang protesta dili dayon pasabot og kagubot. Mahimo kining usa ka oportunidad sa pagpakita nga ang nagkalainlaing baruganan mahimong mapadayag nga malinawon.
Ang tinuod nga pagsulay dili lamang sa mga raliyista, kondili sa kapulisan ug sa gobiyerno—kon kaya ba nilang timbangon ang pagpatuman sa balaod ug ang pagtahod sa tawhanong katungod.
Sa katapusan, ang posibleng resulta anaa sa kolektibong lihok sa tanan. Kon ang tumong mao ang pagpakita sa suporta o pagbarog sa prinsipyo, buhaton kini nga walay paglapas sa balaod ug walay pagdaot sa isigkatawo.
Ang Edsa usa ka pahinumdom nga ang gahom anaa sa katawhan—apan ang gahom nga walay responsibilidad mahimong hinungdan sa kagubot.
Ang Pebrero 25 dili lamang selebrasyon sa kasaysayan. Kini usa ka pagsulay kon unsa ka hamtong ang atong demokrasya karon. Ang pangutana: magmalinawon ba kita nga magkalahi og baruganan, o magpabilin ta sa cycle of division? Ang tubag, sama sa kasaysayan, anaa sa atong mga kamot.