Editoryal: Makaalarma nga sitwasyon

Human ni-resign si Atty. John Dx Lapid nga unang gitudlo sa Local Water Utilities Administration (LWUA) isip OIC general manager (GM) sa MCWD sud sa upat ka adlaw sa pagkatudlo niadtong Abril 12, ang LWUA nitudlo og laing OIC GM nga si Atty. Joselito Thomas Baena niadtong Lunes, Abril 22, 2024.

Apan si Edgar H. Donoso, GM sa MCWD, uban ni MCWD Chairman Jose Daluz III, wala moila sa mando sa LWUA sa pagsuspenso kanila og 90 ka mga adlaw samtang ang LWUA mohimo og imbestigasyon tungod sa mga alegasyon sa mga transaksiyon sa water utility.

Ang kampo ni Daluz III nipasaka og kaso nga nagkuwestiyon sa direkta nga pagsulod sa LWUA sa MCWD hinungdan nga nagpabilin sa ilang posisyon samtang wala pay pinal nga hukom ang korte sa legalidad sa lakang sa nahiuna.

Taliwala sa kasamok sa MCWD, ang matag kampo pulos namahayag nga dili maapektuhan ang operasyon sa pag-agas sa tubig ngadto sa mga konsumidor.

Apan sa dagan sa kagubot, ang operasyon apektado human nalakip na ang general manager (GM) sa bangi human wala hingpit mokanaug sa pwesto si Donoso subay sa supensiyon sa LWUA, diin dunay laing gitudlo nga OIC GM. Dili ba nagsapaw?

Gawas sa mga konsumidor, ang direkta nga mapagan sa kalibog mao ang mga kawani nga nagpatuman sa adlaw-adlaw nga kalihukan sa water facility nga nag-atubang sa dakong hulga sa krisis sa tubig tungod sa grabeng epekto sa El Niño phenomenon.

Hinuon, si Baena, nahinabi sa ‘Beyond The Headlines’ online news and commentary program sa SunStar Cebu sa Martes, Abril 23, nagkanayon nga dili ‘mo-rock the boat’ o dili buot mohimo og kagubot ug ipatigbabaw ang konsultasyon. Buot kaha niya nga ipasabot nga dili pwersado nga mosu’d sa buhatan sa MCWD?

Unsay linugdangan ning tanan? Makaalarma ang sitwasyon sa MCWD ning panahon sa krisis sa supply sa tubig.