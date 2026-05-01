Editoryal: Makaayo o dili?

Ang gihimo sa Department of Environment and Natural Resources- Environmental Management Bureau (DENR-EMB) 7 sa partial nga paglibkas sa cease-and-desist order sa Binaliw landfill, ang publiko makapangutana makahatag ba kini og benepisyo sa mga Sugboanon o magpabilin ba nga hulga sa kalikupan ug kaluwasan?
Dili ikalimod ang dinalian nga panginahanglan sa Cebu City alang sa functional nga pasilidad sa pagdumala sa basura. Sa nagkadaghan nga populasyon ug padayon nga urbanisasyon, nisaka sab ang volume sa solid.
Ang pag-abli, bisan limitado, sa Binaliw landfill mahimong maghatag og temporaryong solusyon aron malikayan ang krisis sa basura sama sa overloading sa mga transfer station o ilegal nga paglabay sa hugaw sa ubang lugar.
Ang nahitabo niadtong Enero 8 nga landslide nga nakapatay og 36 ka tawo nagpabilin nga mabug-at nga pahimangno sa peligro sa dili husto nga landfill management.
Bisan pa og giingon nga compliant na ang operator sa pipila ka rekisitos, ang pagsalig sa publiko dili dayon mabalik. Ang kaluwasan sa komunidad ug integridad sa kalikupan kinahanglan magpabiling prayoridad labaw sa operational convenience.
Ang konsepto sa “partial reopening” mismo nagpasabot nga dili pa hingpit ang rehabilitasyon. Ang operasyon limitado lamang sa pipila ka engineered cells ug ubos sa padayon nga monitoring.
Kini nagpasabot nga ang risgo, bisan gi-manage, nagpabilin. Kon adunay kakulangan sa implementasyon sa mitigation measures—sama sa leachate control, slope stabilization, ug waste volume regulation—posibleng masubli ang trahedya.
Sa kinatibuk-an, ang partial reopening sa Binaliw landfill mahimong makabenepisyo sa Sugboanon sa mubo nga panahon pinaagi sa pag-address sa dinalian nga problema sa basura.
Ang tinuod nga benepisyo mag-agad sa padayon, hingpit, ug transparent nga pagpatuman sa environmental standards.