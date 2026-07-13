Editoryal: Makadagan ra gihapon

Ang desisyon sa Commission on Elections sa Eleksiyon nga nagtugot ni kanhi Cavite Fourth District Representative Francisco “Kiko” Barzaga nga mamahimong modagan pag-usab sa umaabot nga special election kay sa iyang pagka-dismiss way perpetual disqualification nga gipahamtang.
Ang pagpalagpot sa usa ka kongresista tungod sa giingo’ng way maayong pamatasan ug paglapas sa House Code of Conduct maisip nga seryuso ug angayan nga hinumdoman sa iyang mga konstituente o botante.
Ang eleksiyon dili lang usa ka pamaagi sa pagpili og opisyal.
Kini usa sab ka higayon sa katawhan sa pagtimbang sa rekord, integridad, ug kapasidad sa matag kandidato.
Ang balota dili gihatag isip ganti sa ambisyon, kondili isip pagsalig nga ang mopilian nga opisyal mahimong modelo sa maayong gawi ug matinud-ano’ng pag-alagad.
Apan ang katapusang paghukom anaa gihapon sa mga botante. Ang ilang tingog maoy mopadayag kon ang usa ka lider takos pa bang saligan human sa kontrobersiya.
Samtang sa nanggawas sa social media giingo’ng wa nay plano si Bargaza nga mobalik isip public servant kay siya nagduda nga tikason ra ang resulta sa piniliay, nag-usik usik lang siya sa iyang kuwarta.
Giingo’ng mas maayo pa nga magbakasyon lang siya kuyog ang eababs (babaye).
Ang tinuod nga hukom dili magagikan sa mga espekulasyon o politikanhong panaglalis, kundili sa hustong pagtuman sa balaod ug sa kabubut-on sa mga botante.
Sa katapusan, ang kahigayunan sa pagdagan dili maoy garantiya sa kadaugan; ang labing importante mao ang pagrespetar sa demokratikong proseso, diin ang katawhan maoy adunay katapusang tingog kon kinsa ang angay nilang saligan sa pagrepresentar kanila sa Kongreso.