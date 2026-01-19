Editoryal: Makadulot kaha?

Labing una nga impeach complaint pormal nga gisang-at batok ni Presidente Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. diha sa Ubos Balay Balaoranan.
Ang pangutana: aduna bay kini kaayuhan alang sa nasod ug sa majority sa mga Filipino, o usa lamang ba kini ka politikal nga alegasyon nga napuno sa interes sa pipila ka sektor?
Ang impeachment usa ka konstitusyonal nga mekanismo nga gituyo aron panalipdan ang demokrasya ug patubagon ang mga piniling opisyal sa ilang kahiwian nga nahimo.
Sa teorya, kini usa ka pamaagi sa pagpatunhay sa prinsipyo nga walay labaw sa balaod. Bisan pa, sa praktis, kasagaran kini mahimong arena sa politika diin ang tinuod nga isyu malumos sa personal nga panagbingkil, panagbahinbahin sa partido, ug pagpanalipod sa kaugalingong interes.
Kon ang reklamo sa impeachment dili lig-on, matinud-anon, ug mapamatud-an nga ebidensya, kini mahimong magpabilin nga usa lamang ka alegasyon. Ang maong kalambuan dili lang makadaot sa dungog sa batok sa presidente, makapahuyang sab sa pagsalig sa katawhan ngadto sa mga institusyon sa gobiyerno.
Ang proseso nga angay unta maghatag og hustisya ug kalinaw sa hunahuna sa publiko, mahimong mahilabtan sa pagduhaduha ug kapakyasan kon kini gamiton isip kahimanan sa pagpanimalos o pagdaog sa politika.
Sa laing bahin, kon ang impeachment igasalig sa tin-aw nga kamatuoran ug matinud-anong tumong nga limpyo ang serbisyo publiko, kini mahimong magsilbing pananglitan nga ang gobiyerno seryoso sa pagpanubag ug pagpanalipod sa interes sa katawhan.
Ang maong proseso kon himuon sa husto, makatabang sa pagpalig-on sa balaod ug sa pagsalig sa mga Pilipino sa ilang mga lider.
Busa, ang pangutana dili lang kon ang impeachment mapuslanon o dili, kondili kon unsay nagtukmod niini ug unsa ang paagi sa pagdumala sa proseso.
Kay kon ang impeachment mahimong usa lang ka entablado sa mga alegasyon nga walay lig-on nga basehan, kini magpabilin nga usa ka kasamok nga walay kapuslanan.
Apan kon kini gamiton sa hustong paagi nga may tumong nga panalipdan ang kaayuhan sa kadaghanan, nan kini mahimong usa ka tinuod nga himan sa pagpalig-on sa demokrasya ug pagpanalipod sa interes sa tanang Pilipino.