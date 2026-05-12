Editoryal: Makalusot kaha sa Senado?

Dili makalimtan ang petsa nga Mayo 11, 2026—usa ka adlaw nga puno sa drama, maniobra, ug makabungog nga mga panghitabo sa kasaysayan sa politika sa Pilipinas.
Samtang ang House of Representatives milihok aron palagputon si Bise Presidente Sara Duterte pinaagi sa impeachment, ang Senado usab nakasaksi sa usa ka dakong pagbalitok sa liderato ug ang katingad-an nga pagpakita ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa nga dugay na nga nagtagu-tago sa balaod.
Ang 255 ka botos sa Kamara batok sa Bise Presidente nagpakita sa kakusog sa sentimento sa mga kongresista batok sa giingong pagluib sa pagsalig sa katawhan, paglapas sa Konstitusyon, ug ang isyu sa confidential funds. Apan sa pagsaka sa maong reklamo ngadto sa Senado, daw nabalhin ang dagan sa hangin.
Sa samang adlaw nga gi-impeach si Duterte, napatalsik sab si Senador Tito Sotto isip Senate President ug gipulihan ni Senador Alan Peter Cayetano—usa ka nailang kaalyado sa mga Duterte. Ang 13 ka botos nga nakuha ni Cayetano naggikan sa mga senador nga nailang “pro-Duterte,” lakip na si Senador Dela Rosa.
Ang pagtumaw ni Dela Rosa usa ka eksena nga daw gikan sa usa ka action movie. Human sa unom ka bulan nga pagtagu-tago tungod sa kasong crime against humanity, miabot siya sa Senado ug milusot sa fire exit gikan sa basement aron makalingkawas sa mga sakop sa NBI nga naghuwat kaniya dala ang warrant of arrest. Ang iyang pagsulod sa session hall nagsilbing proteksyon kaniya, ug ang iyang botos nahimong krusyal sa paglingkod ni Cayetano.
Gikompirmar sa International Criminal Court (ICC) niadtong Lunes ang warrant of arrest batok kang Dela Rosa, human nakit-an ang igo nga basehan nga siya nakahimo og crimes against humanity nga may kalambigitan sa iyang papel sa “war on drugs” sa administrasyong Duterte.
Apan si Cayetano niingon nga ang Senado molihok lamang base sa mga arrest warrant nga nagagikan sa korte sa Pilipinas.
Tungod niining mga panghitabo, mitumaw ang usa ka dakong pangutana: Molampos kaha ang impeachment trial batok sa bise presidente, sanglit mayoriya sa mga senador naila man nga iyang kaalyado?