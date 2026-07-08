Editoryal: Makapiyansa apan di pa makagawas

Bisan pa man og nakaginhawa sa makadiyot ang flood control project contractor ug negosyante nga si Sarah Discaya human gitugotan nga makapiyansa sa Regional Trial Court (RTC) sa Lapu-Lapu City, malagmit dili gihapon siya makagawas sa prisohan. Kini tungod sa laing nag-ung-ong nga warrant of arrest gikan sa Malolos City, Bulacan RTC Branch 20 may kalabutan sa kasong malversation nga gipasaka sa Office of the Ombudsman nga way piyansa nga gitanyag.
Sa kaso sa Lapu-Lapu RTC, nakalingkawas si Discaya sa pagkabilanggo human gimanduan ni Presiding Judge Nelson Leyco nga pabayron og P1 milyon nga piyansa. Sumala sa korte, napakyas ang prosekusyon sa pagpresentar og lig-ong ebidensya sa iyang direktang pakigsabutsabot sa maong P96.5-milyunes nga flood control project sa Davao Occidental.
Apan samtang nakalingkawas siya sa Davao, adunay laing kaso nga naghuwat kaniya sa Bulacan. Lahi ang estorya sa P53.9-milyunes nga proyekto sa pagkontrol sa baha sa Calumpit, Bulacan.
Nasuta sa mga imbestigador nga ang mga bayad gipagawas nga walay giaprubahan nga disbursement voucher, ug nibayad pa ang gobiyerno sa St. Timothy Construction Corporation ni Discaya alang sa dredging ug embankment nga walay gihimong kalkulasyon o dokumentasyon.
Ang iyang kauban nga akusado nga si Czar Ryan Ubungen sa DPWH gitanyagan sab og P300,000 nga piyansa human nasuta nga ang iyang mga pirma sa mga disbursement voucher dili igo nga basehan aron madamay siya sa giingong panagkunsabo.
Kini ang kamatuoran nga dili daling malutsan: ang pundo sa katawhan nga gigahin unta aron masalbar ang mga komunidad gikan sa baha, giingong nahanaw lang sa mga kadudahang transaksyon.
Ang nahitabo kang Discaya usa ka lig-ong leksyon alang sa mga contractor ug kurakot nga opisyal sa gobiyerno. Mahimong makalikay ka karon sa usa ka korte pinaagi sa luag nga ebidensya, apan kon duna kay mga “ghost project” ug iregularidad sa ubang dapit, ang balaod sa gihapon ang mogukod kanimo sa katapusan.
Hinuon, gibalibaran sa korte ang piyansa sa pito ka mga opisyal sa DPWH ug sa presidente sa Timothy Construction nga si Roma Rimando, tungod kay nakita nga lig-on gihapon ang ebidensya sa salaod batok kanila.
Ang maong kasong kriminal nagikan sa pasangil nga ang mga opisyal sa gobiyerno ug mga contractor mini nga nagdeklarar nga nahuman na ang flood control project niadtong 2022, ug nagpagawas sa pundo sa publiko bisan pa man kon walay nakitang proyekto sa giaprubahang dapit.