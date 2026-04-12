Editoryal: Mandaue mosumpo sa mga mapahimuslanon

Niining panahon diin ang kalibutanhong kagubot sagad maoy nagdikta sa lokal nga gastuhan sa panginabuhi, dili malikayan nga maglibog na ang ordinaryong mga konsumidor kon natural ba ang gitas-on sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton o resulta kini sa pagpahimulos sa dagkong mga negosyo.
Sa nagpadadayong tensyon sa Middle East, dili ikahibulong nga nahagsa ang kalibutanhong ekonomiya. Kon adunay gubot sa Middle East, mosunod dayon niini ang pagsaka sa presyo sa krudo unya human niini, madamay tanang mga palaliton.
Dili kini ikasurpresa apan ang nakapaet og samot, mabiktima pa gyud ang yanong mga konsumidor sa mga mapahimuslanon.
Niini, ang Dakbayan sa Mandaue adunay lakang nga gihimo aron masumpo ug dili makapatuyang ang mga mapahimuslanon.
Ang bag-uhay lang nga pagpasar sa Resolution 380-2026 sa Konseho sa Dakbayan sa Mandaue dili lang usa ka balaod, kini usa ka mahinungdanong deklarasyon sa pagpanalipod sa ordinaryong mga konsumidor.
Ang maong resolusyon, nga gisang-at nila ni Konsehal Jun Arcilla Jr. ug Barangay President Dante Borbajo, naghatag og gahom sa Mandaue City Police ug sa Business Permit and Licensing Office (BPLO) sa pagsusi sa pagbaligya sa gasolina ug LPG.
Ang kaangayan nagdikta nga ang usa ka negosyo adunay katungod sa makatarunganong ginansya basi sa pohunan sa ilang produkto. Wala’y kuwestiyon niini.
Apan ang inhustisya mahitabo kon ang mga negosyante mogamit sa kalibutanhong krisis isip hinagiban aron pug-on pa og samot nagkalisod na nga mga konsumidor.
Kon ang mga gasolinahan o LPG disributors mohimo og “price manipulation”, ang karaan ug barato pa unta nga stocks ibaligya og mahal nga daw agi’g resulta sa tensyon sa Middle East. Pinaagi sa Resolution 380-2026, masumpo kini.
Gipunterya sab sa resolusyon ang hoarding o pagtago sa karaang supplies unya kon magnihit na, hayan ibaligya dayon og mahal ang gipangtago nga supplies.
Si Mayor Thadeo Jovito Ouano nihatag og kamanduan sa pag-inspeksyon dili lang sa mga gasolinahan kon dili lakip na sa dagkong mga bodega diin gipundo ang lana.
Usa kini ka dalaygon nga lakang gumikan kay pinaagi niini, masuta kon makiangayon ba ang presyo sa mga produkto sa krudo.
Ang pagkalambigit sa Department of Energy (DOE) ug ang paghatag og gahom sa BPLO sa pagpahamtang og silot mao ang nagsilbing “ngipon” niining maong resolusyon, kansang tinguha ug tumong mao ang transparency o katin-awan, nga maoy mortal nga kaaway sa mga mapahimuslanon.
Ang aktibong baruganan sa Dakbayan sa Mandaue nagpadangat og klarong mensahe ngadto sa mga negosyante nga ang siyudad mohangop sa mga negosyo apan dili kini motugot sa mapahimuslanong kinaiya, nga sagad mahitabo kon adunay tensyon sa kalibutanhong ekonomiya.
Maayo unta kon dili lang ang Dakbayan sa Madaue ang manalipod sa yanong mga konsumidor, kon dili ang tanang mga lungsod ug dakbayan sa tibuok nasod. Mao man gyud tingali kini ang angayang buhaton ning panahuna.