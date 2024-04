Editoryal: Mapatin-aw sa korte

Namugna ang Cebu Port Authority (CPA) pinaagi sa balaod nga napasar sa Kongreso. Dili basta-basta tungod kay taas nga ang-ang ang tigpanday og balaod. Sa dagan sa kontrobersiya sa panag-ilog sa luna tali sa Campania Maritima sa CPA ug Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo, nisanga na og daghang mga kwestiyon sa yano nga lumolupyo sa dakbayan.

Ang CPA hingpit ba nga independe gikan sa Dakbayan o local goverment unit (LGU)? Sumala sa pamahayag sa CPA, dili sila sakop sa hurisdiksiyon sa Dakbayan sa Sugbo. Dili klaro o dayag sa publiko. Unsay limitasyon sa iyang pagkagawasnon nga ahensiya sa LGU nga iyang nahimutangan? Hinuon, ang maong isyo naabot sa korte.

Apan mas misamot ang isyo sa bangi sa pagpadayon sa konstraksiyon sa CPA sa dagat duol sa Maritima hinungdan sa kasuko ni Mayor Michael Rama nga nimando na sa pagpahunong sa ilang gitrabaho. Ang City Legal Office (CLO) nangulo sa pag-adto sa dapit aron pagpatuman sa Notice of Illegal Construction and Work Stoppage Order nga giluwatan sa Office of the Building Official (OBO) sa Lunes, Abril 1, 2024.

Nag-unang hinungdan sa pagpahunong tungod sa walay permiso nga pagtukod og edipisyo ug port extension nga way permiso gikan sa Dakbayan. Uban sa CLO ang ubang mga opisyal sa Dakbayan sa pagpangulo ni Cebu City Administrator Collin Rosell niadto sa dapit sa CPA.

Samtang, dunay mga polis nga nagbantay aron pagsanta sa posible nga pagtumaw sa kagubot. Lakip sa niuban kang Rossell mao ang mga personnel gikan sa Cebu City Transportation Office (CCTO) sa pagpangulo ni Raquel Arce, Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office (CCDRRMO) nga pinangulohan ni Harold Alcontin, ug Probe Team nga naghimo og clearing ug pagbutang og railing isip koral sa dapit.

Misamot kainit ang away karon sa parehong ahensiya sa kagamhanan. Usa lang ang tumong, ang serbisyo sa publiko. Nganong dili maghiusa? Hinaut nga mapatin-aw kini sa Taas nga Hukmanan. Igo na ang bangi. Mouswag kita sa kabulahanan sa tanan.