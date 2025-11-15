Editoryal: Marcos dedma

Kever’ expression nga nagpasabot nga way paki (alam) kay wa hatagi og bili o gibug-aton.
Kini maoy reaksiyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr., sa gibuhian nga pasangil sa kanhi Ako Bicol Party-list Rep. Zaldy Co nga giingong ang presidente maoy utok sa kontrobersiyal nga P100 bilyunes nga insertions sa 2025 national budget.
“I don’t want to even dignify what he is saying,” tubag ni PBBM.
Niani kini og nagkadaiyang reaksiyon sa publiko, netizens adunay nituo, adunay nagkatawa, adunay napungot, na-shock. Sa maong pagbulgar unsa kahay lintunganay niini? Asa kini padulong?
Aduna bay mahitabong imbestigasyon batok sa presidente? Or ipakasama lang nga way bili ang mga gipanabi ni Co tungod kay matod pa desperado na og nagsalimoang na ang kanhi kongresista.
Atong panghinaot nga human sa mga giyagyag ni Co makapagawas unta siya og lig-on nga basehanan o ebidensiya nga motukma sa iyang gipanabi kay og wala ra pud kiniy lig-on nga sukaranan, aw mahulog kini nga way hinungdan. Igo lang gipistahan sa social media.
Lain na sab kaha nga video o mga ebidensiya mao nay ihikyad? Abangan. Kining matang sa pahayag, kon walay lig-ong basihanan, makadaot dili lamang sa imahe sa presidente, kondili sa kredibilidad sa legislative ug executive branches nga nagsalig sa integridad sa ilang proseso.
Ang hustong nga gihimo mao ang pag-atubang sa proseso—dili pagpanghadlok, dili pagpalusot, ug dili pag-apil sa drama nga nakapalubog sa kamatuoran.
Kon aduna’y ebidensiya, ipresentar kini sa korte o sa tukmang ahensya. Kon walay basihanan, dili angay pasagdan nga mahimong instrumento nga makamugna og kagubot base lang sa pagtan-aw sa maong video.
Ang interes sa nasod angay unahon, dili ang personal nga panalipod o pagpanimalos sa politika.