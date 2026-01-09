Editoryal: ‘Masakripisyo ang negosyo ug turismo’

Kon madayon ang sugyot ni Cebu City Councilor Joel Garganera nga temporaryong ibutang ang transfer station sa basura sa South Road Properties (SRP), nunot sa nahitabong landslide sa basura didto sa Binaliw landfill nga niresulta sa pagkahugno sa Materials Recovery Facility (MRF) sa lugar diin 38 ka mga trabahante ang na-trap sa sulod, hayan basin maminusan na pud ang mga kustomer nga mangaon sa mga restaurant sa lugar tungod sa baho sa basura.
Nahitabo na kini kaniadto samtang nangaon mi sa usa ka kan-anan sa Il Corso, diin ang baho sa basura gikan sa Inayawan landfill moabot gyud didto.
Hinuon, giklaro sa konsehal nga ang maong ideya pabilin pa nga usa ka sugyot ug wala pa maaprobahi sa administrasyon sa dakbayan.
Gipasabot ni Garganera nga nabalda ang pagkolekta sa basura human ang mga truck wala makadiskarga sa ilang kargada dihang gipahunong ang operasyon sa landfill sa Binaliw niadtong Huwebes, Enero 8, 2026.
Ang maong pagkabalda nahitabo sa tibuok gabii, hinungdan nga naapektuhan ang regular nga schedule sa pagkolekta sa basura.
Tungod niini, nihangyo si Garganera sa mga residente nga temporaryo lang una nga ipundo ang ilang mga basura diha sa ilang mga panimalay tungod kay dili pa kini makuha sa mga garbage truck sa pagkakaron.
Apan luyo niining problema sa basura, mas bug-at ang trahedya nga nahitabo sa Binaliw.
Sumala ni Cebu City Councilor Dave Tumulak, labing minos 38 ka trabahante sa landfill ang nagpabiling missing o wala pa makit-i base sa incident report niadtong alas 12:35 sa kaadlawon, Biyernes, Enero 9, 2026.
Sa oras ning pagsuwat, 12 na ka trabahante ang naluwas, samtang usa na ang kompirmadong nakalas.
Sa mga naluwas, pito ang kasamtangang giatiman sa VisayasMed Hospital samtang lima ang gidala sa North General Hospital aron matambalan.
Samtang nagpadayon ang search and rescue operations aron makit-an ang uban pang mga biktima, ang dakbayan anaa karon sa usa ka malisod nga sitwasyon—ang pagbalanse sa dinalian nga panginahanglan sa sanitasyon ug ang paghatag og hustisya ug luwas nga pasilidad alang sa mga trabahante sa basura.
Ang sugyot nga himuon nga transfer station ang SRP mahimong makasulbad sa kahuot sa basura sa makadiyot, apan kinahanglan kining tun-an og maayo aron dili masakripisyo ang negosyo ug turismo sa dapit, samtang gihatagan og prayoridad ang mas dako nga trahedya nga nahitabo sa Binaliw.
Dili nato hikalimtan nga dako og natampo ang SRP sa pag-uswag sa Sugbo, diin nagtapok ang dagkong puhunan sa patigayon ug kalingawan.
Kon pasagdan lang nga moalisngaw ang baho sa basura niining dapita, dili lang ang gana sa pagkaon sa mga kustomer ang mawala, kondili lakip na ang pagsalig sa mga turista ug investors nga ang siyudad limpyo ug organisado. Ang imahe sa Sugbo isip sentro sa turismo sa nasod mahimong madaot kon ang atong mga nindot nga talan-awon matabunan sa baho sa nagtipun-og nga basura.
Gikinahanglan ang usa ka paspas apan maalamon nga desisyon gikan sa City Hall. Kinahangla'ng dalion ang pagbalik og pagkolekta sa basura aron dili kini makamugna og bag-ong krisis sa ekonomiya.