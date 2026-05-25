Editoryal: Matag segundo bililhon

Ang dinalian nga pagpalihok sa search and rescue teams ug emergency response units maoy gikinhanglan aron maluwas kadtong mga trabahante nga nalubong-buhi sa usa ka gitukod nga siyam ka andana nga edipisyo sa Angeles City, Pampanga.
Ang matag segundo bililhon. Ang presensya sa kapulisan dili lang sa pagluwas, aron sab pagseguro sa lugar ug pagpasayon sa lihok sa rescue operations usa ka kritikal nga aspeto aron malikayan ang dugang kadaot ug kalangan.
Apan samtang ang atong atensiyon naka-focus sa rescue, dili angay malimtan ang mas lawom nga pangutana: ngano man nga nahitabo kini?
Ang pagkahunlak sa usa ka building nga padayon pang gitukod dili simple nga aksidente nga walay ugat. Kini kasagaran resulta sa sunodsunod nga kapakyasan—sa inspeksyon, ang wa pagsunod sa building standards, ug sa pagpatuman sa balaod.
Ang saad sa PNP nga motabang sa imbestigasyon “alang sa kamatuoran ug panubag” gikinahanglan mosangpot sa konkreto nga aksiyon.
Ang accountability dili mahimong kutob lamang sa pahayag. Kinahanglan adunay klarong pag-ila kon kinsa ang may responsibilidad—kon ang contractor ba, ang developer, o ang mga ahensiya nga angayan nga mobantay sa kaluwasan sa proyekto.
Bisan pa, ang mas dako nga hagit anaa sa paglikay sa susamang insidente. Ang Pilipinas dili bag-o sa mga trahedyang may kalabutan sa konstruksyon.
Matag higayon nga adunay mahunlak, susama ra ang naratibo—rescue, imbestigasyon, ug saad sa reporma.
Apan kon walay sistematikong pagbag-o sa pagpatuman sa safety standards ug mas estriktong inspeksyon, magpadayon kini nga cycle.
Ang gobiyerno kinahanglan dili lamang reactive kondili proactive—dili lang moluwas sa kinabuhi, apan ang pagpanalipod niini nga malikayan nga masubli ang nahitabo.