Editoryal: MCPO limpyo sa ilegal nga druga

Sa duha ka sunod-sunod nga tuig, walay bisan usa ka polis sa Mandaue City Police Office (MCPO) ang nagpositibo sa paggamit og ilegal nga druga.
Kini nagpakita sa tinuod nga paningkamot sa Philippine National Police (PNP) sa paglimpyo sa kaugalingon nilang han-ay.
Ang isyu sa ilegal nga druga dili lang problema sa komunidad, kondili usa sab ka dakong hagit sulod mismo sa kapulisan.
Ang mga polis nga nalambigit sa druga dili lang makadaot sa ilang kaugalingon, kondili makaguba sab sa pagsalig sa publiko.
Ang pagkawala sa positibo nga kaso sa Mandaue usa ka pamatuod nga ang internal cleansing program sa PNP epektibo ug tinuod nga gipatuman.
Matod pa ni Police Lieutenant Colonel Mercy Dinglasa Villaro, ang tigpamaba sa MCPO, ang kanunay nga mandatory drug testing maoy yawe sa ilang kalampusan.
Kini nga programa nagpasalig nga walay luna ang mga drug user sa organisasyon.
Kon adunay madiskubrehan nga nagpositibo, diha-diha dayon himuon ang pamaagi sa pagpapha kanila gikan sa serbisyo.
Kini nagpakita sa estrikto nga accountability ug disiplina nga gikinahanglan sa usa ka epektibo nga ahensiya sa pagpatuman sa balaod.
Ang MCPO nagtumong sa 100 porsiyento nga coverage sa ilang drug testing program.
Bisan pa nga may pipila nga wala pa makaagi sa testing, ang pasalig sa pagpadayon sa programa hangtod nga makompleto ang tanan usa ka positibo nga lakang.
Kini nagpakita nga walay gipili ang programa ug gipaningkamutan nga walay makalusot.
Kining maong kalampusan sa Mandaue kinahanglang magsilbing ehemplo ug inspirasyon sa ubang mga police office sa tibuok nasod.
Ang pagpakig-away sa illegal nga druga nagsugod sa kaugalingon natong panimalay, ug sa kaso sa kapulisan, nagsugod kini sa paglimpyo sa ilang kaugalingon nga han-ay.
Ang MCPO dili lang nakig-away batok sa mga ilegal nga drug user sa komunidad, kondili gisiguro sab nila nga limpyo ang ilang kaugalingong pwersa.
Kini ang tinuod nga kahulogan sa pag-alagad ug pagpanalipod sa katawhan.