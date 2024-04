Editoryal: MCWD ‘gubot pa sa lukot’

Unsay linugdangan sa kaguliyang sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD)? Sa dagan sa mga adlaw, nahimo’ng mas gubot pa sa lukot ang sitwasyon.

Martes sa buntag, Abril 16, 2024, ang gitudlo sa Local Water Utilities Administration (LWUA) nga general manager nga si Atty. John Dx Lapid niluwat sa katungdanan sa iyang giingon nga maka-stress nga kagubot.

Hinuon, si Lapid maoy hepe sa Customer Service sa MCWD. Ug sa samang adlaw, niabot na ang gikabalak-an sa tanan. Direkta na nga naapektuhan ang mga serbisyo sa mga kustomer human temporaryo nga nisira ang buhatan sa MCWD.

“Due to an ongoing security breach at our main office and for the safety of all, our frontline services will not be available today. The invasion of our office has instilled confusion and fear among our employees,” tipik sa pahibalo sa MCWD.

“MCWD would like to apologize for the inconvenience that this blatant intrusion to our main building has caused you,” dason sa pahibalo nga giingong mando sa LWUA.

Daan nang gibutyag sa MCWD nga nagkunhod ang supply sa tubig kada adlaw tungod sa ting-init ug gipun-an pa sa epekto sa El Niño phenomenon labi na sa surface water nga direktang naigo sa kainit sa adlaw.

Gani, matod pa, kapin na sa napulo ka mga barangay ubos sa iyang franchise area sa Metro Cebu ang apiki na sa tubig karon busa gipatuman ang pagrasyon sa tubig.

Ug bisan dili gani sakop sa franchise sa MCWD ang ubang bukirang dapit sa dakbayan sa Sugbo, apan niabag gihapon kini og tubig alang sa mga residente pinaagi sa paggamit sa mobile water processing machine nga nagkuha og tubig sa kasapaan o suba.

Gisuspenso sa LWUA si Daluz III, apan gilakip usab ang general manager nga si Edgar H. Donoso nga maoy nagtutok sa operasyon sa pagseguro nga dunay mahatod nga tubig ngadto sa mga konsumidor. Dili na lang top management ang nagubot karon, lakip na ang operasyon. Makaseguro kaha kita nga dunay igong agas sa tubig sa atong gripo sa mosunod nga mga adlaw?

Si Mayor Michael Rama nga unang nimando sa pagtaktak kang Daluz ug mga kauban, hugot usab nga nagbarog sa iyang bag-ong gitudlo nga chairman ug duha ka bag-ong sakop sa Hunta.

Dugang pa, si Gob. Gwendolyn Garcia sa suporta sa pipila ka mga mayor sa lalawigan nihulga nga mopasaka og reklamo batok sa LWUA.

Matod ni Garcia, wala sa tayming sa panahon ang agresibo nga lakang sa LWUA tungod sa nag-ung-ong nga krisis sa tubig ug buot nga ‘status quo’ aron maghiusa sa dakong hagit sa pagkuha og igong tinubdan sa supply.

Miabot na sa punto sa kabalaka sa publiko - apektado na gyud ang supply sa tubig, dili lang tungod sa kainit sa panahon, tungod usab sa panag-ilog sa pagdumala sa MCWD ug nangalisbong baho sa duwa sa pulitika.

Kinahanglang masolusyonan na kini. Kanus-a? Wa pay klaro human gubot pa sa lukot sa kasamtangan.