Editoryal: MCWD, kumusta na?

Pangutana seguro sa kadaghanan kon kumusta na ang Metropolitan Cebu Water District (MCWD)?

Taliwala sa nagkainit nga kontrober­siya, ang Local Water Utilities Administration (LWUA) maoy ni-takeover karon isip ‘temporaryong’ policy-making authority sugod niadtong Biyernes, Marso 15, 2024.

Si LWUA administrator Jose Moises Salonga niingon nga usa kini ka ‘partial intervention’, ubos sa pagtugot sa Resolution No. 35, s. 2023 nga giaprubahan sa LWUA Board of Trustees subay sa Presidential Decree No. 198, as amended.

Ang suwat sa LWUA, gipadala ngadto kang MCWD chairperson Jose Daluz III ug MCWD gene­ral manager Edgar Donoso, nagkanayon nga ang pag-takeover molungtad og unom ka buwan.

Kahinumdoman, unang gitaktak ni Mayor Michael Rama si Daluz uban sa duha ka mga sakop sa Hunta, apan wala kini mobiya sa ilang pwesto.

Si Rama nitudlo usab og gihulip apan wala kini pisikal nga nakalingkod sa gahom tungod sa pagbabag sa pikas kampo.

Ang MCWD, usa ka government-owned and-controlled corporation (GOCC), maoy nag-unang water distribution facility sa Metro Cebu.

Sa pagpuli sa LWUA, unsay mahitabo sa mga dinaliang plano sa MCWD sa pagtubag sa pagnihit sa tubig?

Nasayod kita nga miepekto na ang El Niño phenomenon nga nakapasamot sa kaapiki sa tubig ning panahon sa ting-init.

Maayong si Salonga mohimo og pahibalo kon unsay ilang dinaliang aksiyon sa nagkadako matag adlaw nga problema sa supply sa tubig sa Sugbo.

Dili lang kutob sa maayong plano o ‘lip service’ lang. Apan ang dakong pangutana, makahimo kaha niini ang bag-o ug temporaryo lang milingkod sa pwesto?

Ug manghinaot kita nga mapadayon ang naka­latid nang daan sa gipulihan nga administrasyon, lakip sa desalinated water isip alternatibong tinubdan sa tubig ning nag-ung-ong nga krisis sa tubig.

Hinaot usab nga ang paghulip sa LWUA dili makapasamot og kalubog sa sitwasyon sa tu­big sa Sugbo labina kon sakyan sa pulitika.

Samtang ang publiko wa pay igong kasayo­ran kabahin sa paghulip sa LWUA isip policy-making authority, makaingon kita nga kumusta na kaha ang MCWD karon?