Editoryal: Media magpabiling parte sa kinabuhi sa tawo

Sa kasamtangan, padayon nga nagsagubang ang media industry og malisod nga pagsuway tungod sa pagsulong sa digital technology nga ningresulta sa pag-ubos sa sirkulasyon ug kita.

Gani, adunay ubang establisado na nga mga kompanya sa print, broadcast ug online media ang naahat sa pagpanira samtang ang uban, nangita og mga pamaagi aron makasugakod.

Hinuon, si David Luther, usa ka digital content strategist, nitataw nga taliwala sa hait nga mga prediksyon, nagpabiling himsog ang media industry.

Sa usa ka artikulo sa Oracle Net Suite niadtong Mayo, si Luther niingon: “...the industry is adapting to the digital disruption that has marked the last two decades as the internet and social media have reshaped the market.”

Siyempre, ang gitumbok ni Luther nakatutok sa US media industry sa kinabag-an.

Ang senaryo sa Philippine media puwedeng mahimong tipik sa obserbasyon ni Luther apan sa re­yalidad, kadaghanan sa local media companies ang nagkalisod ning panahuna.

Duha ka managlahing pagsuway ang kasamta­ngang gisagubang sa local media industry.

Usa niini mao ang technological advances nga dili dayon masulbad. Nagkinahanglan og taas nga pa­nahon aron mahilambigit kini sa sestima sa local media industry sa saktong pamaagi.

Ang ikaduha mura’g mas sayon sagubangon apan ang kamatuoran nag-ingon,

dili kini sayon. Mahitungod kini kay kapuyan na ang mga tawo mobasa o maminaw og mga balita.

Ang 2024 Reuters Institute Digital News Report niila sa news fatigue nga maoy hinungdan nga ningkunhod ang mga mobasa sa print ug nihinay ang online traffic.

Ang taho nag-ingon nga naglikay na ang mga tawo sa pagbasa ug pagpaninaw og mga balita kabahin sa pulitika, krimen, sex, ug bayolenteng mga panghitabo.

Sa laing bahin, ang mga balita kabahin sa showbiz ug sports lakip na ang dagan sa panahon nagpabiling kinaham nga basahon, tan-awon ug paminawon.

Dihang nakadaog og duha ka gold medals si Carlos Yulo sa Paris Olympics, nagsaulog ang tibuok Pilipinas ug nagbansiwag kini sa headlines sa nagkadaiyang media outlets sa nasod.

Human niini, nahimong sumsoman ang estorya kabahin sa panagbikil ni Yulo ug sa iyang inahan.

Sa newsroom, adunay editors nitumbok nga dili angayang matabunan ang estorya sa kalampusan ni Yulo sa estorya sa relasyon niya sa iyang inahan.

Aduna sab editors nitumbok nga angayang hata­gan og mas bug-at nga atensyon ang relasyon ni Yulo sa iyang inahan tungod kay mas daghan ang interesadong masayod niini.

Apan sa kamaturoan, ang maong sitwasyon makumpara sa Journalistic principles ug values.

Isip journalists, usa kini ka dakong hagit nga makapakita og kalainan tali sa basahon o paminawon nga balita ug sa sawayon o ibaliwala.

Ang local media industry nanghinaot nga ang kasaulogan sa Cebu Press Freedom Week sa Septiyembre 15-21 makadalit og konteksto kabahin sa kon unsa’y angayang buhaton aron pabiling mokonsumo ang matag tawo og mga balita.

Tinguha sa local media industry nga magpabilin kining dakong parte sa kinabuhi sa matag tawo pinaagi sa paghatag og impormasyon sa mga pang­hitabo.