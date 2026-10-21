Editoryal: Mga batan-on karon

Wala pa mahinlo sa panumdoman sa publiko ang mga isyu sa kadautan ug krimen, ania na sab ang usa ka makapakurat ug makapaguol nga panghitabo nga naglambigit sa usa ka batan-ong estudyante. Ang pagkasikop sa usa ka 18-anyos nga suspek sa Danao City human giingong nilugos sa usa ka 19-anyos nga babaye sulod sa usa ka ngitngit nga parkinganan sa Barangay Kamagayan, Cebu City, usa ka pahinumdom nga ang hulga sa bayolenteng krimen ania ra sa atong palibot.
Ang labing makapaguol niini nga insidente mao ang dagan sa mga panghitabo sa wala pa nahitabo ang krimen. Sumala sa mga taho, nagkuyog pa ang suspek ug ang biktima sa pagpanimba ug dayon nanagkot. Kini nagpakita lang kon unsa na ka libog ug kausik ang moralidad sa pipila ka kabatan-unan karon—nga ang balaang buhat sa pagsimba mahimo pang sundan sa usa ka brutal ug salawayon nga buhat.
Dili sab ikalimod ang pagkaanaa sa kahuyang sa kahapsay sa atong mga komunidad. Ang tubag sa caretaker sa parkinganan nga “naanad na” sa mga tawo nga mosulod aron mangihi maoy tin-aw nga timailhan sa kakulang sa saktong seguridad sa mga publikong lugar. Ang maong kawalay pagtagad naghatag og kahigayunan sa mga dautan sa paghimo sa ilang daotang plano. Dugang pa niini, ang gihimo sa inahan sa suspek—ang pagtabang sa pag-ikyas sa iyang anak paingon sa Danao City—usa ka makapasubo nga pananglitan sa pagtabang sa sayop imbes nga tudloan ang anak sa pag-atubang sa tulubagon sa balaod. Ang pagpanalipod sa usa ka kriminal dili gugma sa ginikanan; usa kini ka pagtulod kaniya sa mas lawom nga kalaglagan.
Angay daygon ang kapulisan sa Parian Police Station ug ang hiniusang pwersa nga nilusad og hot pursuit operation aron madakpan dayon ang suspek. Apan labaw sa paspas nga pagdakop, angayang palig-unon ang proteksyon alang sa mga biktima ug ang paghatag og dinaliang medikal ug psychological nga tabang, sama sa gihimo sa Pink Room sa Vicente Sotto Memorial Medical Center.
Ang pamahayag sa hepe sa Cebu City Police Office nga si Police Colonel Ricky Sumalde, nga “wala luna sa atong katilingban ang seksuwal nga kapintasan” angay natong barugan isip usa ka katilingban. Dili nato mahimong tolerahon ang pagpapas sa dignidad sa usa ka tawo tungod lang sa “sabot-sabot” kuno sa chat, ilabina kon ang biktima niikyas ug nagbawon og grabeng trauma.
Panahon na aron ang mga ginikanan, eskwelahan, ug ang komunidad magmata. Ang teknolohiya ug social media nahimo nang agianan sa pagpanguha og biktima, ug ang kakuwang sa giya sa pamatasan nagdala sa atong mga anak sa katalagman. Kinahanglan ang estrikto nga pagpatuman sa balaod ug ang walay pagkurap nga pagpangita sa hustisya aron mapamatud-an nga ang balaod nagbarog alang sa mga biktima, dili sa mga nagpahimulos kanila.