Editoryal: Mga hagit ni Rama

Nag-atubang og daghang hagit sa iyang kalig-on ang preventively suspended nga si Cebu City Mayor Michael sulod sa unom ka buwan sukad niadtong Mayo 10, 2024.

Si Rama, presidente usab sa League of Cities of the Philippines (LCP), nihimo og press conference sa Seda Hotel sa Dakbayan sa Makati sa Biyernes, Hulyo 19, 2024.

Kini tungod sa iyang pagduda nga dunay pagmaniubra nga siya suspensuhon usab isip pangulo sa liga. Gibutyag niya nga dunay gikatakda nga tigom ang Board sa LCP sa naasoy nga adlaw apan wa siya gidapit hinungdan sa iyang pagduda. Nasayran nga pipila ka mga sakop sa liga nikwestiyon sa iyang padayong paghupot sa pwesto nunot sa pagsilbi sa suspensiyon isip mayor sa dakbayan sa Sugbo.

Apan si Rama niinsister nga dili siya sad-an ug dili sab silot ang iyang pagkasuspenso human usa ka preventive lang nga gihamtang sa Ombudsman alang sa imbestigasyon.

Upat ka mga kawani sa City Hall ang nireklamo sa Ombudsman batok kang Rama human sila wala mahatagi sa ilang suweldo sulod sa pipila kawani. Subli nga gipadayag ni Rama nga wala siyay kalabutan sa paghatag og suweldo sa mga kawani ug niawhag usab siya sa Ombudsman sa pagbasa sa iyang pleadings.

Dihang gipangutana kon napagan ba siya sa bangi sa nasudnong pulitika, si Rama niingon nga wala siya makasabot kon unsay problema sa mga suod ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte.

Matod ni Rama nagtahod siya sa kanhi Presidente sama sa pagtahod niya sa ubang nangaging mga presidente sa nasod.

Samtang, dili ba kaha sakto nga mo-leave una isip presidente sa LCP? Dili ba ang pagpili niya sa liga tungod sa iyang pagkamayor? Apan karon suspendido siya sa pagka mayor.

Dili tiaw ang sitwasyon ni Rama karon. Puno sa hagit labi na nga dunay lain pang kaso niya nga nag-awhag usab og iyang suspensiyon.

Dili kaha magpadayon pa ang iyang pagka sunspenso human sa unom ka buwan hangtod mapupos ang iyang katungdanan?