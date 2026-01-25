Editoryal: Mga motorsiklo di na makapataka’g lusot

Ang gisugyot nga “Lane Discipline Ordinance” sa Dakbayan sa Sugbo dili lang usa ka bag-ong han-ay sa sa lagda sa kadadalan kon dili, usa kini ka mahinungdanong lakang alang sa usa ka siyudad, kansang dagan sa trapiko mahulagway nga huot ug gubot pa sa lukot.
Ning maong balaudnon, ang mga motorista – hilabi na ang mga drayber og motorsiklo – dili na makapataka og subay og lanes sa karsada nga daw nangita’g kalutsan sa usa ka puzzle nga agianan.
Ning maong balaudnon, nga giendorso ni Konsehal Edgardo “Jaypee” Labella, ang matag lane nakatagana na alang sa usa ka tumong kon hisgutan ang dagan sa trapiko.
Ang wala nga bahin o innermost nga bahin sa karsada gitagana alang sa overtaking o fast lane samtang ang tuo nga bahin o outermost gitagana alang sa mga motorsiklo.
Apan sa dili pa kini ipatuman, kinahanglan nga ipasabot og tarong sa kadagkuan sa dakbayan kining maong lagda ngadto sa mga motorista.
Sa kasagaran, ang mga lagda sa trapiko sa Pilipinas mapakyas tungod kay ipatuman kini bisan wala pa masabti sa katawhan.
Niini, ang kadagkuan sa dakbayan mopahigayon og 60 ka mga adlaw nga traffic engineering study una magbutang og road markings ug signages.
Ang signages nga kinahanglang ipang-instalar mao ang “Left Lane-Overtaking/Fast Lane Only ug ang “Right Lane- Motorcyle Preferred Lane”.
Kon mahuman na kining tanan, dili na unya lisod alang sa mga opisyal sa gobiyerno ang pagpatuman ning bag-ong ordinansa.
Dalaygon si Labella sa pag-endorso ning maong balaudnon gumikan kay gilaumang dili lang kini makatabang sa probema sa kahuot sa trapiko, dako sab ang posibilidad nga mokunhod ang mga aksidente sa kadalanan.
Dili ikalimod nga kasagarang aksidente sa kadalanan adunay kalambigitan sa motorsiklo, nga bisan asa lang molusot hilabi na kon magdali, hinungdan nga usahay dili na kini mabantayan sa mga nagmaneho og sakyanan ug mahitabo ang disgrasya.
Ning maong bag-ong ordinansa, ang mga nagmaneho og sakyanan masayod nang daan kon asa magdagan ang motoriklo ug niini, dako gyud ang posibilidad nga wala’y mahitabong disgraya.
Aduna sab higayon nga dili makalusot ang usa ka ambulansya nga nagtubag sa usa ka emerhensya tungod sa kahuot sa trapiko.
Kon mapatuman na ang ordinansa, posibleng dali ra nga makalusot ang mga ambulansya pinaagi sa pagsubay sa fast lane.
Gilauman nga mabunga og maayong mga resulta kining maong ordinansa kon mapatuman na, busa kudos ngadto kang Labella.