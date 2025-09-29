Editoryal: Mikanaog

Ang pagbiya sa puwesto ni Ako Bicol party-list Representative Elizalde “Zaldy” Co sa House of Representatives usa ka dakong hitabo nga nagpakita sa dako’ng problema sa sistema sa pamalaod ug pagdumala Kongreso.
Ang iyang irrevocable resignation nga gisang-at masabot nga kini naghatag og lugar alang sa legal nga proseso nga dili maapektuhan sa politikal nga impluwensya sa usa ka aktibong kongresista; ug nagbilin ug daghang pangutana sa publiko nga nagpakisayod sa kamatuoran.
Dili malikayan nga ang publiko nagtan-aw sa maong pag-resign ni Co usa ka paagi aron malikayan ang giatubang nga nga anomalya sa flood control projects nga nagkantidad ug bilyon ka pesos.
Apan kinahanglan nga atong hinumdoman nga ang pagbiya sa posisyon dili automatic nga pasabot nga siya nakasala; kini sab mahimong usa ka pamaagi sa pagpanalipod sa kaugalingon ug pamilya batok sa hulga sa seguridad.
Ang transparency sa pagdumala sa pundo sa gobiyerno mao ang pundasyon sa pagsalig sa katawhan sa Kongreso. Kon adunay mga akusasyon sa pagmaniobra sa General Appropriations Act (GAA) ug sa paggahin sa pundo nga walay klarong accountability, kini makapaluya sa kredibilidad sa balaudnon nga proseso.
Sagad panawagan sa Supreme Court ug Office of the Ombudsman nga padasigon ang ilang pag-imbestigar aron makahatag og klarong tubag ug hustisya sa katawhan.
Ang premature nga paghusga bisan pa gikan sa mga kaubang representante, makapuno lamang sa kasamok sa opinyon publiko.
Sa katapusan, ang pag-resign ni Zaldy Co usa ka dakong pagsuway sa integridad sa Kongreso ug sa party-list system. Ang katawhan nangandoy nga kining kaso mahimong ehemplo sa pagbarog sa kamatuoran ug pagpanalipod sa interes publiko — nga walay gipili nga tawo o partido.
Kinahanglan nga atong bantayan nga ang sunod nga mga lakang dili mahimong pamaagi sa paglimpyo sa dungog sa politiko nga walay hustong proseso, kondili mahimong leksyon nga ang tinuod nga katungdanan sa serbisyo publiko mao ang pag-atubang sa kamatuoran.