Editoryal: Mipatim-aw na gyud

Nakita na gyud sa publiko sa miaging adlaw si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sukad siya napriso niadtong Marso 2025.
Sa unang higayon, personal nga nitungha si Duterte atubangan sa International Criminal Court (ICC) sa The Hague niadtong Miyerkules, Septiyembre 16, 2026.
Atol kini sa ikatulo nga status conference sa iyang kasong kriminal, samtang hugot nang nangandam ang korte alang sa pormal nga husay nga gikatakdang mosikad karong Nobiyembre 30.
Nag-atubang si Duterte og tulo ka bug-at nga ihap sa crimes against humanity—nga naglangkob sa pagpatay, pagtortyur, ug pagsulay sa pagpatay—gumikan sa giingong lapad ug sistematikong pag-atake batok sa mga sibilyan sa iyang kampanya batok sa ilegal nga druga.
Ang maong imbestigasyon nagsubay sa mga hitabo sa Pilipinas tali sa Nobiyembre 1, 2011, ug Marso 16, 2019.
Dako ang nahimong banha sa social media human gi-post sa Facebook account ni Duterte ang iyang litrato atubangan sa ICC, uban sa sikat nga balak nga “Invictus” ni William Ernest Henley ug sa kapsyon: “Everything I did, I did it for my country.”
Bisan pa sa iyang panagway karon nga timailhan sa katigulangon ug sa iyang pagkabanhaw sa publiko—nilawom ang kalimutaw, taas ang buhok, naniwang, nangunot ug walay pamarbas—nagpabiling mabination ug hugot ang
suporta sa iyang mga dumadapig, diin nagbaha ang mga komentong sama sa “The best President!!!! solid duterte forever!!!” “The president who has courage and truly cares for the people,” Bisag unsa-on Duterte gihapon” ug “We love you and we miss you tatay digong.”
Apan luyo sa mga pagdayeg, aduna puy pipila ka mga nibatikos nga maihap lang sa tudlo, nga nagkanayon: “Kawawa pero demon pagkatao,” “Magtagal ka pa sana sa pagdurusa,” ug “Anyare kay Lucifer Digong.”
Alang sa mga biktima ug tigpasiugda sa tawhanong katungod, ang maong pag-atubang maoy dakong ang-ang padulong sa pagpanubag ug paghatag og katin-awan sa mga kinabuhi nga nakalas.
Alang sa iyang mga sumusunod, ang iyang lihok ug mensahe nagpabiling timaan sa iyang pag-alagad sa nasod, bisan pa sa unos sa internasyonal nga balaod.
Ang pagsugod sa husay karong Nobiyembre dili lamang usa ka legal nga proseso, kondili usa ka mahinungdanong hugna sa kasaysayan sa politika sa Pilipinas nga magbilin og dakong marka sa panumdoman sa katawhan.