Editoryal: Misibat, mitago si Co?

Ang sitwasyon nga naglibot sa kaso ni AKO Bicol party-list Representative Elizaldy “Zaldy” Co usa ka hagit sa prinsipyo sa “public accountability” nga nalatid sa Article XI, Section 1 sa Konstitusyon, nga nag-ingon nga ang tanang opisyales sa gobiyerno “accountable to the people at all times.”
Ang mando ni House Speaker Faustino “Bodjie” Dy III sa pag-revoke sa travel authority ni Co aron nga papaulion sa Pilipinas sulod sa napulo ka adlaw.
Ang wala pagpakita ni Co sukad sa pagpadayon sa sesyon sa Hulyo 28, 2025, mahimong makonsiderar nga paglapas sa iyang mandato sa pagrepresentar sa katawhan nga nagbutar kaniya.
Ang iyang pangankon nga magpatambal abroad dili igo nga iyang basehan nga dili moatubang sa mga obligasyon isip kongresista.
Ang plano sa liderato sa House nga ipahigayon ang diskusyon sa Ethics Committee usa ka makatarunganon ug gikinahanglan nga lakang aron masayran kon unsa pa ang legal ug pamaagi nga mahimong ipatuman.
Mahimo nga mosangpot kini sa mga disciplinary action, gikan sa censure o reprimand hangtod suspension o expulsion depende sa gibug-aton sa nahimong kalapasan.
Kining pagbiya ni Co, pagpatambal gyud kaha o aduna siyay gilikayan?