Editoryal: Mitay-og na pud

Laing linog ang niigo sa Bogo City, amihanang bahin sa Lalawigan sa Sugbo, dili kini maisip nga usa ka ordinaryong panghitabo sa kinaiyahan, apan usa ka mapait nga pahinumdom sa unang trahedya nga mitay-og sa maong dakbayan.
Bisan pa og gisulti sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) nga ang magnitude 5.1 nga linog niadtong Lunes, Abril 6, 2026, kabahin sa aftershock sa makalilisang nga magnitude 6.9 nga linog niadtong Septiyembre 30, 2025, dili malikayan nga mobalik ang kahadlok ug trauma sa mga residente.
Maayo na lang wala kaayo makamugna og dako’ng kadaot ang maong linog, apan dili kini ang tinuod nga sukdanan sa epekto.
Ang mas lawom nga kadaot anaa sa psychological nga kahimtang sa katawhan. Ang pagpahayag sa mga residente nga sila na-traumatize na nagpakita nga ang epekto sa miaging linog wala pa hingpit nga maayo.
Ang laing pagtay-og nagdala na sab og kahadlok, nga mahimong mosangpot sa panic.
Andam ba ang gobiyerno sa pisikal nga aspeto sa disaster response? Unsa kaandam ang komunidad sa pag-atubang sa mental ug emosyonal nga epekto sa matag higayon nga motumaw ang linog.
Ang padayon nga pahimangno sa Office of Civil Defense (OCD) nga magmatngon ug malikayan ang panic sakto, apan kulang kon walay lig-on nga programa sa psychosocial support alang sa mga apektado.
Dili ikalimod nga ang Pilipinas nahimutang sa “Ring of Fire,” ug ang mga linog sama niini dili malikayan. Apan ang matag panghitabo kinahanglan mahimong leksiyon. Ang lokal nga panggamhanan sa Bogo City ug sa tibuok Sugbo kinahanglan palig-unon ang disaster preparedness—dili lamang sa evacuation drills ug rapid assessment, lakip na ang pag-edukar sa publiko kon unsaon pagdumala sa kahadlok ug tensiyon panahon sa kalamidad.
Sa katapusan, ang linog dili lamang pagsulay sa atong imprastraktura kondili sa atong kolektibong kaandam isip usa ka komunidad.