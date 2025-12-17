Editoryal: Mogikan og sayo aron di ma-late

Matag higayon nga magsingabot ang Pasko, ang Dakbayan sa Sugbo makasinati gayud og grabeng kahuot sa trapiko.
Apan dili na ikahibung ning maong sitwasyon, sanglit ang Sugbo, isip sentro sa komersiyo sa Visayas, nahimong magnet sa mga tawo gikan sa nagkalain-laing probinsiya.
Gawas sa mga bakasyonistang estudyante nga ari mopalabay sa Pasko ug Bag-ong Tuig, daghan usab ang moanhi aron makighimamat sa ilang mga kabanay.
Ang mga mall naghuot sa mga nangita og pinaskuhan ug mga pamilyang gustong motilaw sa mga pagkaon sa restaurant nga wala sa ilang dapit.
Ang mga simbahan, ilabi na sa Misa de Gallo, nagdasok sa mga deboto. Sadya ang siyudad, apan kini nga kasadya adunay bugti: ang kahuot sa dagan sa trapiko. Mismong si Mayor Nestor Archival niila niini nga reyalidad.
Matod pa niya, dili malikayan ang pagsaka sa gidaghanon sa mga sakyanan tungod kay natural sa tawo ang paggawas panahon sa holidays. Iyang gibanabana nga anaa sa 100,000 ka mga sakyanan ang moagi sa mga nag-unang kadalanan sa dakbayan matag adlaw. Ang mayor niingon nga dili gyud malikayan ang pagsaka sa gidaghanon sa mga sakyanan sa kadalanan sa siyudad.
“Kinahanglan nila sabton nga during the holiday season, tanan tawo manggawas. Dili gyud nato pwede tangtangon ang epekto niini,” matud sa mayor.
Apan unsa may angay natong buhaton isip mga lumolupyo ug motorista?
Una, ang disiplina sa kaugalingon. Ang kagamhanan sa dakbayan, pinaagi sa Cebu City Transportation Office (CCTO), nagpatuman na og mga dinalian nga lakang sama sa hugot nga pagdili sa parking sa mga nag-unang dalan.
Ang paglapas niini makadugang lamang sa kahuot ug makahasol sa uban. Ikaduha, ang insaktong pagplano. Kon aduna kay importante nga lakaw, trabaho, o flight, ayaw pagsalig sa naandan nga oras.
Kon kaniadto ang usa ka oras nga “allowance” igo na, karong panahona tingali kinahanglan na ang duha ka oras o labaw pa. Ang paggikan og sayo dili lang makaluwas gikan sa pagka-late, kondili makatabang usab kini sa pagpakunhod sa pressure sa dalan sa mga “peak hours.”
Ang panawagan ni Mayor Archival alang sa pailob ug kooperasyon usa ka pahinumdom nga ang problema sa trapiko dili masulbad sa gobyerno lamang.Nagkinahanglan kini og kooperasyon natong tanan.
Ang siyudad naningkamot nga mapagaan ang kahuot kutob sa mahimo, apan kita isip publiko kinahanglan usab nga mokooperar.