Editoryal: Mokalit og abot nga di mananghid

Grabe ang mga panghitabo karon sa tibuok kalibutan diin sunod-sunod nga giuyog sa linog ang lainlaing nasod.
Niadtong Hunyo 8, 2026, usa ka magnitude 7.8 nga linog ang nitay-og sa Mindanao, diin ang epicenter nahimutang sa kadagatan, mga 32 ka kilometro sa kasadpan sa Maasim, Sarangani, nga naay giladmon nga 33 ka kilometros.
Subay sa katapusang ihap sa National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) niadtong Hunyo 18, nakakalas kini og 78 ka kinabuhi, samtang 1,339 ang nangaangol ug 30 ang nagpabilin nga missing.
Samtang wala pa gani hingpit makabangon ang atong mga kaigsuonan, laing katalagman ang niigo sa pikas bahin sa kalibutan.
Niadtong Miyerkules sa gabii, ang Venezuela usab ang giuyog sa magnitude 7.2 nga linog ug daling gisundan sa mas kusog nga magnitude 7.5. Sa inisyal nga taho niadtong Hunyo 25, 2026, 32 na ang kumpirmadong patay ug 700 ang naangol, apan gikahadlukan nga mosaka pa kini pag-ayo. Sumala sa US Geological Survey (USGS), adunay 44 porsiyento nga tsansa nga ang pinal nga ihap sa nangamatay mosobra sa 10,000, ug 30 porsiyento nga tsansa nga moabot kini sa 100,000 ka mga tawo.
Kon buot hunahunaon, mas kusog gyud diay ang magnitude 7.8 sa Mindanao kaysa sa Venezuela. Apan nganong mas dako man ang hulga sa nangamatay sa pikas nasod? Ang tubag anaa sa istraktura sa palibot. Maayo na lang kay kasagaran sa mga dapit nga giigo sa Mindanao walay dagkong mga building, dili parehas sa Venezuela nga napuno sa mga tag-as nga istraktura.
Kining linog mao gayod ang giisip nga pinakatraydor nga kalamidad sa tanan. Kon itandi sa bagyo, ang Pagasa makahatag pa kanato og advisory kon unsa kini ka kusog ug kanus-a moabot, nga naghatag og panahon sa pagbakwit. Samtang ang linog, mokalit lang og abot nga walay pananghid ug walay pasidaan. Walay bisan kinsa, ug wala pa'y teknolohiya sa kalibutan, nga makatag-an sa eksaktong oras, petsa, ug lokasyon sa linog.
Taliwala niining tanan, ang labing gamhanan natong panagang mao ang pag-ampo ug hugot nga pagtuo. Atong pangayuon sa Labaw’ng Makagagahum nga panalipdan kita batok sa mga kalamidad, kay Siya man ang nagmugna niining kalibutana. Apan dungan sa pag-ampo, kinahanglan usab ang pagkamabinantayon.