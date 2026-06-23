Editoryal: Motor lane, makatabang ba?

Ang kahuot sa trapiko sa rota sa Banilad-Talamban (BanTal) corridor dugay na nga kalbaryo sa mga drayber ug commuters sa Sugbo.
Ning bag-o lang, gipahibalo sa Cebu City Transportation Office (CCTO) nga ipatuman na sa dili madugay ang “motorcycle lanes” subay sa Governor Cuenco Avenue aron kuno maminusan ang mga aksidente ug mapalambo ang dagan sa trapiko.
Matod ni CCTO Assistant Department Head Kent Jongoy, sugdan na sunod semana ang pagbutang og markings sa dalan, nga sundan sa information campaign sa dili pa ang estriktong pagpangdakop sa Hulyo.
Maayo man ang tumong niini—ang pag-organisar sa mga motorsiklo aron dili na mosagol ug basta-basta magsuotsuot sa mga gamayng kalutsan nga delikado kaayong makabag-id og sakyanan.
Gani, sumala sa CCTO, moabot ngadto sa 20 hangtod 30 ka motorsiklo ang nadakpan matag adlaw tungod sa counterflowing.
Apan luyo niining maayong intensyon, adunay dakong kabalaka nga nagpahipi: Dili ba kaha hinuon mosamot ka traffic ang BanTal kon aduna na unyay motorcycle lane nga ibutang?
Karon man gani nga magamit pa sa tanan ang tibuok gilapdon sa dalan, pwerteng trapika na diha hilabina kon rush hour. Unsa na kaha kon naa nay motorcycle lane diin makuhaan na sab ang maagian sa upat og ligid nga mga sakyanan?
Ang karsada sa BanTal gamay na daan. Bisan pa og giklaro sa CCTO nga dili eksklusibo ang maong linya ug mahimong sudlan sa mga awto ug PUV kon moliko o mosulod sa establisamento, ang pagbahinbahin sa piot nga dalan posibleng magdala lang og dugang kahuot.
Imbes nga sigehan og puga ang gamayng dalan, ngano mang dili pangitaan og mas dako ug radikal nga solusyon sa imprastraktura?
Mas maayo tingali kon ang flyover diha sa may intersection sa Mabolo ug Apas ilahos na lang hangtod sa Talamban ug himuon kini nga four lanes.
Pinaagi niini, ang mga sakyanan nga diretso ang biyahe adto na sa ibabaw moagi, samtang kadtong adunay tuyo sa Banilad o dili molahos sa Talamban ari ra sa ubos sa taytayan.
Niining paagiha, maseparar gyud ang bul-og sa trapiko ug mamenosmenosan ang kahuot sa ubos.
Ang disiplina sa dalan ug ang pag-edukar sa mga drayber importante kaayo, apan kinahanglan nga mosabay usab niini ang sakto ug haom nga imprastraktura.
Kon dili, kining motorcycle lane sa BanTal tingali dili solusyon, kondili usa na usab ka dugang nga kalbaryo sa karsada.