Editoryal: Moubos na kaha ang presyo sa lana?

Ang pag-abot sa 329,000 ka baril sa diesel gikan sa Malaysia nagpakita sa aktibong lihok sa gobyerno aron mapalig-on ang suplay sa nasod. Kini nga lakang, subay sa Executive Order No. 110 sa administrasyon ni Ferdinand R. Marcos Jr., dili lang tubag sa kasamtangang kahimtang kondili usa usab ka estratehikong pagpangandam batok sa posibleng kakulang sa suplay.
Ang Pilipinas, isip usa ka net importer sa produktong petrolyo, nagpabili’ng huyang sa mga panghitabo sa gawas sa nasod. Ang pagsalig sa imported nga diesel—bisan pa og gikan kini sa kasaligan nga mga kauban sama sa Malaysia ug Japan—nagpasabot nga ang lokal nga ekonomiya dali maapektuhan sa kalit nga pagtaas sa presyo o kakuwang sa suplay tungod sa geopolitical nga tensiyon.
Ang giingong “forward-looking” nga mga lakang sa Department of Energy nga gipangulohan ni Sharon Garin angay daygon, ilabi na sa pagpalig-on sa imbentaryo ug paglikay sa bottleneck sa distribusyon. Apan, hangtod kanus-a magpadayon ang ingon nga pamaagi nga nag-agad sa emergency procurement?
Ang dugang nga importasyon usa lang ka temporaryong solusyon, dili usa ka malungtarong tubag sa dugayng panahon.
Kinahanglan nga abagan kini sa mas lig-on nga polisiya nga nagpunting sa energy diversification ug lokal nga kapasidad.
Dugang pa, ang pagpalig-on sa fuel storage infrastructure ug strategic reserves mahimong usa ka kritikal nga lakang aron malikayan ang kalit nga kakuwang sa suplay.
Sa katapusan, ang pag-abot sa diesel gikan sa Malaysia usa ka positibong timailhan sa kahimtang sa suplay karon. Apan dili kini angay ikompyansa isip permanente nga kasulbaran. Ang tinuod nga sukdanan sa kalig-on sa sektor sa enerhiya dili makita sa kadaghan sa giangkat nga lana, kondili sa kapasidad sa nasod nga mahimong mas independente, mas lig-on, ug mas andam sa bisan unsang global nga krisis.